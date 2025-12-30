Эксперт рассказал, как телеметрия меняет дрифтинг

Автоэксперт Tamashi Константин Ожогин сообщил, что дрифтинг, который долгое время считался «аналоговым» видом автоспорта, сегодня всё активнее использует цифровые технологии — от телеметрии до симуляторов и элементов искусственного интеллекта.

По его словам, ранее ключевую роль в дрифте играли интуиция пилота, опыт механиков и субъективное восприятие судей, однако сейчас эффектный занос всё чаще является результатом точных измерений и анализа данных.

Эксперт отметил, что такие параметры, как угол заноса, скорость, траектория движения и работа рулевого управления, переводятся в цифровой формат, что меняет саму культуру дрифта и делает её сочетанием эмоций и точных расчётов.

Ожогин напомнил, что в России телеметрические системы начали использоваться на этапах чемпионатов с 2017 года. Компактные модули, устанавливаемые на автомобили, фиксируют показатели заезда в реальном времени и передают их в облачные сервисы, благодаря чему судьи и команды получают доступ к аналитике практически сразу после заезда.

Эксперт пояснил, что телеметрия необходима прежде всего для повышения объективности судейства, поскольку дрифт не является гонкой на время и требует оценки угла, траектории и стиля пилотирования.

Кроме того, анализ данных помогает командам глубже понимать поведение автомобиля на трассе, выявлять причины потери тяги, перегрева шин и снижения стабильности, что позволяет вносить изменения уже к следующему заезду.

По словам автоэксперта, профессиональные команды используют десятки датчиков, включая сенсоры угла поворота руля, положения педалей и давления в ручном тормозе, а видеозаписи синхронизируются с телеметрией для детального разбора каждого элемента заезда. Он также отметил, что даже температура шин отслеживается с помощью инфракрасных датчиков, что даёт представление об эффективности работы покрышек в заносе.

Ожогин добавил, что тренировки пилотов всё чаще проходят в цифровой среде: современные симуляторы позволяют моделировать реальные трассы и анализировать телеметрию до выхода на автодром. Это помогает оттачивать траектории и находить слабые места ещё на этапе подготовки.

Отдельно эксперт указал на эксперименты с искусственным интеллектом, в том числе на проект Toyota и Стэнфордского университета, в рамках которого автомобиль смог удерживать стабильный занос без участия водителя. По его мнению, такие разработки пока носят демонстрационный характер для автоспорта, но имеют практическое значение для будущих систем активной безопасности.

В заключение Константин Ожогин подчеркнул, что технологическое развитие не лишает дрифт зрелищности. Напротив, цифровые инструменты делают судейство более прозрачным, команды — более технологичными, а пилотов — более точными, при этом эмоции и визуальная составляющая остаются ключевой частью дисциплины.