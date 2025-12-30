Эксперт перечислил главные преимущества ОСАГО на зимних дорогах

С наступлением зимы безопасность на дорогах требует особого внимания. Чтобы обезопасить себя финансово, каждому водителю полезно разобраться в особенностях обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО). Руководитель направления ОСАГО «СберСтрахования» Антон Пожидаев напомнил, что управлять транспортным средством (ТС) без полиса категорически запрещено.

Отсутствие ОСАГО карается штрафом до 800 рублей, а при повторном нарушении санкции достигают 5 тысяч рублей. Без наличия страховки весь ущерб от аварий несет сам владелец машины.

Полис ОСАГО покрывает ущерб, нанесенный третьим лицам, и компенсирует ремонт поврежденного имущества, лечение пострадавших и возмещение морального вреда. Максимальная выплата на сегодняшний день достигает 400 тысяч рублей. Тем не менее собственное имущество застраховано только при оформлении дополнительного полиса каско.

Оформить ОСАГО возможно как в офисе страховой компании, так и дистанционно через сайт или мобильное приложение. Подлинность полиса можно бесплатно проверить на официальном ресурсе Российского союза автостраховщиков (РСА): введя номер договора, пользователь получает подтверждение о статусе и сроках действия документа.

Цена ОСАГО рассчитывается индивидуально для каждого автомобилиста, основываясь на базовых показателях и коэффициентах, включающих район проживания, тип транспорта, возраст и стаж водителя, статистику аварийности и другие критерии. Максимально выгодно приобрести полис через специальные сервисы, позволяющие сравнить тарифы разных компаний и подобрать оптимальный вариант.

Правила поведения при ДТП требуют обязательной фиксации происшествия и передачи данных другому участнику столкновения. Фотографирование места аварии и проверка правильности заполнения документов позволяют избежать дальнейших споров и упрощают процедуру возмещения убытков.

Соблюдение этих рекомендаций помогает эффективно использовать преимущества ОСАГО и чувствовать себя уверенно на зимних дорогах, сообщает «Петербургский дневник».

Банк России сообщил, что внес изменения в тарифы ОСАГО. С 9 декабря 2025 года тарифный коридор расширяется на 15 процентов в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов. Для них границы увеличиваются на 40 процентов.