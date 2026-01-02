За эти новогодние украшения можно лишиться прав

Любые красные световые приборы на передней части автомобиля, включая новогодние украшения, могут повлечь лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до 1 года, сообщил автоюрист Лев Воропаев. Это указано в статье, касающейся управления автомобилем с неисправностями.

Воропаев пояснил, что такие огни искажают восприятие автомобиля другими участниками дорожного движения и могут привести к аварийным ситуациям. Красные сигналы необходимо размещать только на задней части машины, тогда как белые и желтые – на передней. Лучше всего не устанавливать дополнительные световые приборы на передней части авто.

Он также отметил, что лишение прав может произойти, если новогодняя гирлянда закрывает номер автомобиля. Это приравнивают к сокрытию номера. За первое нарушение предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав от 1 до 3 месяцев. Любые предметы, закрывающие обзор водителю, также могут считаться нарушением. Например, наклейки с изображением Деда Мороза или снежинок на стеклах могут привести к штрафу в 500 рублей, добавил эксперт.