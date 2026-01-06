Эксперт объяснил, как российскому автопрому не получить нокаут от китайского

Константин Крохмаль, автоэксперт, руководитель Общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения (ОБДД) в интервью интернет-порталу "МК" рассказал, какой автомобиль нужно выпускать в России для конкуренции с другими автоконцернами.

Константин Крохмаль отметил: "Практически все европейские крупные концерны переводят свой бизнес в Китай. Потому что стоимость энергоносителей и производства автомобилей в Китайской Народной Республике в 12-20 раз дешевле, чем, например, в Германии. И это настолько мощный фактор, что практически все концерны переводят свой бизнес в Китай.

Сейчас в Европе не до новых автомобилей, а через Китай немецкие концерны хотят вернуться в Россию. Что сейчас и происходит. И многие европейские автомобили можно приобрести в Китае.

То есть китайцы планируют возвращение на российский рынок зарубежных брендов в китайской сборке. В любом случае китайцы окажутся не в накладе, а европейские концерны используют вот эту так называемую систему импортозамещения. Немецкие и европейские концерты будут через Китай продавать свои автомобили. Это предоставит возможность россиянам приобретать известные европейские марки авто, как говорится, под «китайским соусом».

Российский автопром не готов к ответу. Один утильсбор ничего не решает. Надо стимулировать, субсидировать российский автопром. Есть только один выход - снизить стоимость российского автомобиля до миллиона или меньше. Российский автомобиль не должен стоить 2-3 миллиона рублей. Необходимо решить вопрос по градации линейки. То, что было раньше сделано в СССР. Чтобы человек даже с небольшим заработком мог приобрести автомобиль, пусть не премиум класса, а какой-нибудь там эконом. России нужно вернуться к этому пути и отказаться от того, что все автомобили в российской сборке приблизительно в одном ценовом сегменте. Это губит российский автопром.

Нужно делать, например, как в Китае, народный автомобиль, который должен стоить 800-900 тысяч рублей. И дальше уже по нарастающей. Не нужно россиянам навороченные электроникой автомобили с узкими фарами, с кучей электроники, прибамбасами и так далее. Россиянину нужен добротный, качественный автомобиль. И уже дать возможность ему дополнять его дополнительными функциями или опциями самостоятельно. Там АБС, кондиционер, электроника, круиз-контроль и так далее. Но исходная цена автомобиля должна быть снижена.

Если это не сделать сейчас, когда китайцы прорабатывают схему повторного захода и уже окончательного доминирования на российском авторынке, то действия китайцев будут нокаутом для российского автопрома".