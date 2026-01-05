Юрист предупредил о штрафе для водителей, блокирующих выезд с парковки

Автоюрист Лев Воропаев напомнил, что для водителей, намеренно блокирующих выезд с парковки другим машинам, предусмотрена административная ответственность.

«Создание препятствий для движения других транспортных средств является основанием для задержания транспортного средства водителя, который создал данное препятствие, и его привлечения к административной ответственности», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, нарушителю может грозить штраф по статье 12.19 КоАП.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов предупредил в беседе с RT, что злоумышленники в новогодние праздники пользуются невнимательностью автовладельцев.