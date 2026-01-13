Эксперты назвали способ улучшения работы навигатора

Из-за массовых сбоев работы навигаторов в России эксперты посоветовали водителям проверенные методы, которые помогут найти дорогу даже в условиях сильных помех. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на издание 110km.ru.

Сегодня многие водители и пешеходы сталкиваются с серьёзными проблемами в работе электронных карт. Привычные приложения часто теряют маршрут из-за глушения сигналов спутников GPS и ГЛОНАСС. Всё чаще навигация в смартфонах просто перестаёт нормально работать в центре города. Это происходит из-за активной защиты городских объектов.

Но, по словам экспертов, телефон всё равно способен определять местоположение. Для этого используется современная технология LBS. Она ориентируется на сигналы базовых станций сотовой связи и ближайшие точки Wi-Fi. Точности такого метода вполне хватает, чтобы спокойно ехать по улицам.

Если навигатор начал вести себя странно, нужно изменить настройки. Эксперты советуют отключить модуль GPS в смартфоне вручную. Тогда гаджет перестанет ловить помехи от спутников и сразу перейдёт на работу через мобильный интернет. Маршрут станет более стабильным, хотя точность на экране немного снизится.

Для тех, кто постоянно находится за рулём, существуют более надёжные решения. Специальные автомобильные трекеры умеют работать сразу с несколькими мировыми системами навигации. Они часто оснащены дополнительными датчиками движения. Даже если связь полностью пропадёт, умное устройство «дорисует» путь по инерции. Это позволяет всегда знать точное положение машины.