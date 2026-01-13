Как решить проблему гололеда, не применяя реагенты

Очень многие полагают: зимой воздух в мегаполисе гораздо чище, чем летом. Вся грязь осталась под снегом, который белоснежным пушистым ковром покрывает землю. Даже какая-то зимняя свежесть появляется. К сожалению, это заблуждение.

И сразу скажу насчет запахов: летом проблема обостряется из-за прогрева воздуха, вследствие чего ароматы отнюдь не "от Шанель" распространяются по всей округе. Но! В подавляющем большинстве случаев то, что имеет запах (а именно на него и жалуются люди, считая признаком особой загрязненности атмосферы), не так опасно для здоровья. Очень многие действительно опасные вещества не имеют ни вкуса, ни запаха, ни цвета. Как и с радиацией.

Что происходит зимой, чего не случается в другие времена года? Зимой массово применяются антигололедные реагенты. В прошлом году в Санкт-Петербурге их было закуплено 160 тысяч тонн. Антигололедные материалы по определению содержат солевые агенты, соль в итоге попадает в почвы, в канализационные стоки, в канализационный осадок, который в условиях Петербурга поступает на сжигание - с неизбежным выбросом диоксинов и прочей опасной химии. И мы этим дышим.

Уменьшить остроту проблемы с гололедом, не применяя реагентов, реально - если соблюдать положенный регламент уборки. В оживленных местах нужно начинать активно чистить дороги и дорожки не позже чем через час после окончания снегопада. Не будет снега - не будет и гололеда. Если не соблюдаем график уборки, что сплошь и рядом, снег укатывается, люди его натаптывают, в итоге образуется наледь. Чтобы хоть как-то с ней справиться, применяют антигололедные средства. Замкнутый круг.

Я не призываю совсем отказаться от реагентов. В условиях мегаполиса это нереально. Но нужно применять их по минимуму - только на крутых виражах, спусках и прочих опасных участках.

Как-то подзабыли, что после вмешательства экологов, дискуссий в городском парламенте в 2015 году в Петербурге все-таки было принято решение о практически бессолевой уборке. Количество применяемой соли тогда уменьшили в десять раз. Три зимы: 2015-2016 годов и две последующие - тротуары были практически без слякоти. Не портилась обувь, не возмущались владельцы собак. Теперь снова наступаем на старые грабли, теряя собственный хороший опыт.

А с котельными, которые активно работают в зимнее время, ситуация улучшилась. Основная их масса газифицирована, хотя и газификация не означает полное отсутствие выбросов. Есть СОЗы (стойкие органические загрязнители), например бенз (а)пирен, относящийся к первому классу опасности.

И снег у нас на самом деле далеко не всегда белый. Загрязнения - сажа и другие твердые частицы - постепенно накапливаются и превращают белоснежность в серо-черность. Плюс еще следы нефтепродуктов, другие загрязнители. Пока снег еще в виде снега - это не так опасно. Начинается таяние - все это попадает в окружающую среду, в том числе в воздух.

Выводы очевидны: усилить контроль за качеством воздуха, стараться по минимуму применять реагенты. А гражданам - ездить на выходные за город. Туда, где действительно снег белый.