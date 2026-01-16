Эксперт Дмитрий Бондарь объяснил, что делать при повреждении авто на парковке

Если вы обнаружили на своем автомобиле новые царапины или вмятины после парковки, важно действовать быстро и четко.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь дал на этот случай подробные рекомендации.

Первым делом необходимо тщательно зафиксировать все повреждения. Следует сделать фотографии и видео: общий план места происшествия, положение вашего автомобиля, государственные номера машин, припаркованных по соседству, а также крупные планы всех царапин и вмятин.

Если второй участник инцидента находится на месте, машины лучше не перемещать до оформления и вызвать сотрудников ГИБДД для официальной фиксации дефектов. В случае, когда виновник скрылся, также нужно сообщить в полицию и постараться найти записи с собственного видеорегистратора или камер наружного наблюдения поблизости – они часто помогают установить автомобиль нарушителя.

При признаках умышленной порчи имущества, по словам эксперта, следует писать заявление в полицию. За такие действия по статье 167 УК РФ предусмотрена серьезная ответственность, включая крупный штраф или обязательные работы. Компенсацию ущерба можно взыскать через суд на основании Гражданского кодекса, включив в сумму не только расходы на ремонт, но и затраты на экспертизу.

Если у пострадавшего оформлен полис каско, подобные повреждения часто покрываются страховкой по риску «противоправные действия третьих лиц». В этом случае нужно обратиться в свою страховую компанию, соблюдая условия договора, которые могут требовать справку из полиции. Когда виновник установлен и у него есть действующий полис ОСАГО, возмещение ущерба производится через его страховщика после официального оформления происшествия.