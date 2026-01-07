Эксперт Терешкин: В 2026 году цены на бензин продолжат расти

Топливный кризис 2025 года оказался, наверное, самым крупным за последние пять лет. Да, серьезно дорожал только бензин, дизель стал расти в цене на АЗС лишь к концу года, но впервые за долгое время на российском рынке топлива заговорили о риске дефицита. Не локального из-за логистических трудностей, а глобального по бензину, из-за ухода на вынужденные ремонты части нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) после атак БПЛА.

Обуздать растущие цены на бензин удалось лишь к концу осени. Цены немного снизились. Причем, вероятнее всего, не из-за нивелирования возникших проблем на рынке, а в результате сезонного падения спроса на бензин.

Но все равно к последней неделе декабря, по данным Росстата, бензин в среднем за год подорожал на 10,8%, при инфляции за этот же период - 5,58%. Даже на фоне статистики, что за последние пять лет рост розничных цен на топливо не превысил инфляцию только в 2020 и 2022 годах, почти двукратное опережение инфляции стоимостью бензина на АЗС в прошлом году выглядит вызывающе. Поэтому возникает вопрос, к чему нам готовится в 2026 году?

К сожалению, опрошенные "РГ" эксперты не ожидают чуда, цены продолжат расти. По словам управляющего партнера NEFT Research Сергея Фролова, повторение или нет топливного кризиса будет, как и в этом году, зависеть от стабильности производства топлива на НПЗ. В 2025 году не было бы особых проблем, если бы не постоянные аварии разного генезиса на российских заводах. Что касается цен, то их рост постепенный начнется уже в январе - скажутся очередная индексация топливных акцизов (рост на 5,09%), рост НДС (с 20 до 22%), а также демпферная составляющая (расчет демпфера - субсидий нефтяникам из бюджета за поставки топлива на внутренний рынок, без учета индексации акциза). Так что можно смело говорить, что даже при условии отсутствия форс-мажоров, моторное топливо подорожает в 2026 году выше официальной инфляции, уверен эксперт.

По мнению генерального директора Open Oil Market Сергея Терешкина, в 2026 году цены на бензин продолжат расти. С одной стороны, будут сказываться последствия жесткой политики ЦБ. Даже несмотря на осторожность регулятора в снижении ставки, уже сейчас весьма заметен тренд на замедление инфляции. С высокой вероятностью, к концу 2026 года инфляция вернется к 4%, в том числе на фоне торможения спроса на товары длительного пользования, которые учитываются в статистике прироста потребительских цен. С другой стороны, для стабилизации рынка нужен профицит мощностей. То есть выпуск топлива должен заметно превосходить объем внутреннего потребления - в сезон высокого спроса это позволяет нивелировать риски роста цен. По всей видимости, минувшим летом профицита на российском рынке не было: неслучайно Росстат фиксировал помесячное сокращение выпуска нефтепродуктов в августе и сентябре 2025 года (на 4,2% и 5% соответственно). Пока что нет твердых гарантий, что нефтяники смогут быстро вернуть производство топлива на докризисный уровень - для этого требуется смягчение санкционного фона, в том числе в сфере поставок оборудования для НПЗ. В то же время, излишне драматизировать ситуацию тоже не стоит: в 2026 году прирост цен будет ниже, чем, в 2025 году, но по-прежнему будет опережать темпы инфляции, считает эксперт.

Если резюмировать сказанное экспертами, то цены на АЗС продолжат расти, но полноценный топливный кризис будет возможен только из-за возникновения форс-мажорных условий на рынке, которые вынудят нефтяников снизить поставки внутри страны.