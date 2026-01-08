Эксперт раскрыл, каким китайским авто грозит уход из РФ в 2026 году

В 2026 году российский рынок может покинуть ряд моделей китайских брендов, которые фактически уже исчезли из дилерских салонов или продаются единичными экземплярами. Об этом "Китайским автомобилям" рассказал автоэксперт Роман Яровой, анализируя текущую ситуацию с поставками и ассортиментом.

Хоть на официальных сайтах многих марок по-прежнему размещены прайс-листы, часть автомобилей нельзя купить. В первую очередь это касается моделей без локальной сборки, с низким спросом и слабой адаптацией к российскому рынку.

Так, практически завершились продажи прежней линейки Dongfeng, дистрибьютором которой ранее выступал "Моторинвест". После смены представителя в 2025 году ассортимент был полностью пересмотрен.

С рынка фактически ушли седан Shine Max, кроссоверы DFSK 500, DFSK ix5 и ix7, Dongfeng 580, а также пикап DF6.

Похожая ситуация складывается у FAW Bestune - кроссоверы T55 и T77 почти полностью распроданы.

Сокращение модельного ряда в 2026 году ожидается и у Chery, поскольку значительная часть автомобилей теперь предлагается под локальным брендом Tenet.

В линейке Jetour под вопросом остаются кроссоверы X50 и X70 - их наличие у дилеров минимально. Фактически исчезли с рынка и модели Kaiyi X3, X3 Pro и X7.

У BAIC аналогичная ситуация с кроссоверами X55, X7 и X75, а также внедорожником BJ40, хотя последний бренд планирует сохранить в продаже. Ранее "РГ" раскрыла, какие модели BAIC однозначно покинут российский рынок.

Временным может оказаться и присутствие кроссоверов Xcite - их запасы у дилеров постепенно сокращаются. Ограничено предложение и по автомобилям MG, при этом перспективы новых поставок остаются неопределенными, учитывая планы по выпуску части моделей под маркой "Москвич".

В линейке самого "Москвича" автомобили 2025 года выпуска отсутствуют только у электрического кроссовера "3е", тогда как лифтбеки "Москвич 6" и кроссоверы "Москвич 8" практически распроданы.

По мнению эксперта, в 2026 году модельные ряды китайских брендов в России заметно обновятся. Без локальной сборки поставки нишевых и малопопулярных моделей становятся экономически нецелесообразными из-за роста цен и снижения конкурентоспособности.

Одновременно рынок ждет появление новых проектов и брендов, включая Volga и iCar.