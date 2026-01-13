В России усилили контроль правил использования зимних шин

Нарушителям правил использования зимних шин в России грозят штрафы

С приходом нового, 2026 года, на российских дорогах усилены инспекции, цель которых – контроль за применением зимних автомобильных покрышек. Согласно информации Avtospravochnaya.com, сотрудники дорожной полиции уделяют повышенное внимание соответствию резины времени года, и для водителей, игнорирующих установленные законом нормы, предусмотрены взыскания в виде штрафов и другие, более весомые меры воздействия.

В соответствии с перечнем неисправностей, зафиксированным в приложении к правилам дорожного движения, начиная с 2023 года, существуют конкретные требования к сезонному использованию автошин. В частности, эксплуатация шипованной резины полностью запрещена с июня по август для всех видов транспорта. В зимние же месяцы, а именно с декабря по февраль, легковые автомобили, а также грузовые транспортные средства массой до 3,5 тонн, должны быть оборудованы зимними покрышками. Следует подчеркнуть, что на всех колесах транспортного средства должны быть установлены идентичные шины, то есть недопустимо использование одновременно зимних и летних, а также шипованных и нешипованных моделей.

В текущем, 2026 году, данные правила действуют на всей территории страны без каких-либо исключений. В случае невыполнения сезонных требований водитель может получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей согласно статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Кроме того, инспектор уполномочен выдать предписание об устранении выявленного нарушения, например, о замене летней резины на зимнюю или о демонтаже шипов в летний период. В случае неисполнения данного предписания в установленные сроки, возможна отмена регистрации транспортного средства.

Особое внимание уделяется водителям, отказывающимся подчиняться указаниям сотрудников ГИБДД. За несоблюдение законных требований предусмотрена административная ответственность по статье 19.3 КоАП РФ, которая может заключаться в штрафе до 4 тысяч рублей, выполнении обязательных работ или административном аресте сроком до 15 суток. Подобное наказание уже применяется в отношении водителей, повторно управляющих автомобилем без оформленного полиса ОСАГО или с другими техническими неисправностями.

В январе 2026 года контрольные мероприятия особенно усилены в южных регионах России. В районе Сочи и на дорогах, ведущих в направлении Красной Поляны, инспекторы проводят масштабные проверки транспортных средств на предмет соответствия шин текущему сезону. После аномальных снегопадов и многочисленных дорожных происшествий, вызванных использованием летней резины, водителям, не использующим зимние шины, запрещается дальнейшее движение, и их отправляют в обратном направлении. В ряде случаев ограничиваются лишь блокированием движения по маршруту до устранения нарушения, без выписки штрафных квитанций.

Автоинспекторы могут определить тип используемых шин визуально, обращая внимание на маркировку, наличие обозначений M+S или значка снежинки на боковой поверхности. Проверки проводятся как в рамках обычных остановок транспортных средств, так и в ходе специализированных рейдов. Водителям рекомендуется заранее позаботиться о сезонной замене резины, чтобы избежать неблагоприятных последствий и не стать причиной аварийных ситуаций на дороге.

Таким образом, в 2026 году соблюдение требований к сезонному использованию шин является не просто формальным правилом, но и важной составляющей обеспечения безопасности дорожного движения. Нарушение этих правил может привести не только к штрафным санкциям, но и к более серьезным последствиям, вплоть до административного задержания. Своевременная смена резины – это не просто рекомендация, а обязательное требование для всех автовладельцев.

