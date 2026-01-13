Эксперт Ожогин снял вопрос, почему за опции в авто придется платить ежемесячно
Подписка на руль звучит как шутка, но автопром уже уверенно двигается к модели, где машина становится сервисом. Раньше вы один раз доплачивали за опции при покупке и пользовались ими сколько угодно. Теперь все чаще предлагают другую схему: оборудование в автомобиле уже есть, а доступ к функциям открывается программно за ежемесячную или годовую оплату. Производителям это выгодно, потому что деньги идут не только в момент продажи, а постоянно. А водителю это все чаще кажется странным: за привычные вещи вдруг просят деньги. Что будет дальше, "Российской газете" рассказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.
"Такой поворот стал возможен потому, что современные машины по сути стали компьютерами на колесах. Они подключены к интернету, получают обновления по воздуху, и многие функции можно включить без замены деталей. Там, где раньше нужно было ставить новое оборудование, сегодня достаточно активировать опцию в системе: дополнительные режимы, расширенные помощники водителя, умную навигацию, улучшения мультимедиа. Иногда даже прибавку мощности можно получить как программный апгрейд. Самые громкие споры возникают, когда подписку пытаются навязать за то, что уже физически установлено в машине. История с BMW и подогревом сидений как раз про это: людям сложно принять, что железка есть, но без оплаты она заблокирована. В итоге компания во многих случаях отказалась от такой модели и стала больше продвигать подписки на цифровые сервисы, где регулярная оплата выглядит привычнее, как в экосистеме смартфонов. Главный драйвер подписочной модели - системы помощи водителю. Это сложный софт, который постоянно дорабатывается, требует вычислений и данных, поэтому его проще продавать как услугу. Такой подход давно использует Tesla, а другие бренды постепенно подтягиваются: появляются пакеты ассистентов, которые можно подключать на месяц, на год или выкупать навсегда. Параллельно развивается формат включения функций по запросу. Смысл простой: вы покупаете автомобиль, а часть возможностей добавляете позже через магазин в интерфейсе машины или через приложение. Для завода это удобно, потому что проще выпускать похожие комплектации. Для клиента - потому что можно не переплачивать сразу и докупать по ситуации. Например, зимой активировать дополнительный комфорт, а перед поездкой - навигацию и ассистенты. Но у подписок есть обратная сторона: зависимость от связи и от экосистемы производителя. Многие функции сегодня завязаны на интернет, серверы и приложения. То есть машина постепенно превращается в устройство, которое работает на максимум, пока вы платите и пока сервисы доступны. И тут же появляется еще один чувствительный вопрос - данные. Подключенные сервисы часто собирают телеметрию: маршруты, стиль вождения, события в поездке. А значит, монетизация почти всегда идет рядом с темой приватности и контроля. Что будет дальше? Скорее всего, подписка станет нормой для трех типов функций. Во-первых, для сложных ассистентов и умных режимов, которые постоянно обновляются. Во-вторых, для сервисов, которые зависят от интернета и контента: навигация с пробками, удаленный доступ, приложения. В-третьих, для временных апгрейдов по запросу, когда вы платите только в нужный сезон. А вот попытки брать ежемесячно за простое железо будут и дальше вызывать раздражение - это уже показал рынок. Поэтому при покупке машины становится важным не только смотреть список опций, но и уточнять условия: что входит сразу, сколько длится бесплатный период, что станет платным потом и сохраняются ли функции при перепродаже", - отмечает эксперт.