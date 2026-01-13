Почему за опции в авто придется платить ежемесячно

Подписка на руль звучит как шутка, но автопром уже уверенно двигается к модели, где машина становится сервисом. Раньше вы один раз доплачивали за опции при покупке и пользовались ими сколько угодно. Теперь все чаще предлагают другую схему: оборудование в автомобиле уже есть, а доступ к функциям открывается программно за ежемесячную или годовую оплату. Производителям это выгодно, потому что деньги идут не только в момент продажи, а постоянно. А водителю это все чаще кажется странным: за привычные вещи вдруг просят деньги. Что будет дальше, "Российской газете" рассказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

© Российская Газета