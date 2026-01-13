Эксперт рассказал об особенностях седана BMW 740i семейства Е32

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях седана BMW 740i семейства Е32

© соцсети

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Сергей Канунников в подробностях исследовал BMW 740i в кузове Е32.

BMW седьмой серии семейства E32 выпускали с 1986 по 1994 год. Производили седаны с колесными базами 2833 мм и 2947 мм. Двигатели – рядные, шестицилиндровые, а также V8 и V12 рабочим объемом 3-5 л мощностью 184-300 л. с. Коробки передач – автоматические 4- и 5-ступенчатые, позднее – только 5-ступенчатые. Всего изготовили 311 015 автомобилей (включая сборку в ЮАР), из них в версии BMW 740i – 30 187 штук.

На ретротесте «За рулем» – прекрасно сохранившийся седан 1993 года выпуска зеленого цвета, с зеленым кожаным салоном. Под капотом машины – двигатель V12 объемом 5 литров. Машина прошла 250 тысяч км без ремонта!

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– Сегодня сочетанием комфорта представительского седана с четкой управляемостью уже никого не удивишь. Но в начале 90‑х годов BMW седьмой серии в этом смысле был одним из главных примеров для подражания.

Именно на эту «семерку» баварцы впервые поставили двигатель V12 объемом 5 литров. Эдакий вызов коллегам из Штутгарта: «А ну-ка, догони!». Догнали, кстати, лишь в 1991‑м, когда стартовал Mercedes-Benz S600 семейства W140, оснащенный 6‑литровым мотором V12.

Но первый покупатель этой машины выбрал средний вариант – 4‑литровый мотор V8. Трудно представить в повседневной, даже современной жизни ситуацию, когда не хватит мощности в 286 л. с. при 5800 об/мин и максимальной скорости 240 км/ч.

Да и 8 секунд, которые требуются для набора 100 км/ч, едва ли покажутся долгими. В этом BMW, кстати, уже есть и отключаемая система стабилизации ASC. Пятиступенчатая коробка передач, которая на ранних машинах была опционной, а позднее – базовой, даром что сделана три десятка лет назад, работает быстро и четко.

Руль тяжелее, чем ожидал. Но эта тяжесть прекрасно гармонирует с точностью реакций на руление.

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Канунникова «Дорогого стоит» из журнала «За рулем» № 1 за 2026 год.