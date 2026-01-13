Как въехать в ледяную горку?

Эксперт Ревин напомнил старые проверенные способы езды по скользким дорогам

Ледяные подъемы встречаются зимой как на больших дорогах, так и на внутриквартальных проездах, но методы борьбы с ними всегда одинаковы.

Оптимальным считается плавное движение внатяг, без пробуксовки. Если колеса переднеприводного автомобиля начинают буксовать, то имеет смысл покрутить рулем, возможно, при повернутых колесах протектор зацепится и даст возможность продолжить подъем. У машин с ESP нужно попробовать подниматься с включенной и выключенной системой. Настройка у разных машин очень отличается.

И крайним методом для водителей переднеприводных автомобилей является движение в подъем задним ходом. Способ эффективен за счет перераспределения нагрузки на передние колеса. Но при этом водитель должен быть опытным и хорошо уметь ездить задним ходом.

Водитель должен иметь достаточно здравого смысла, чтобы понять, в какой подъем его машина не въедет. Надо или искать объездные пути, или ждать, пока дорогу не приведут в порядок дорожные службы.

В коротком подъеме или при невозможности тронуться с места поможет посыпка двух дорожек перед ведущими колесами песком, крошкой или песком с солью.

Помогает снижение давления в шинах до 1,2-1,5 бар, причем во всех колесах. Только нужно, чтобы у вас был в багажнике компрессор, чтобы восстановить давление сразу после преодоления препятствия. Зимой на небольших скоростях и недалеко по городу можно пробираться с давлением от 1,5 бар.

Браслеты на ведущих колесах позволят преодолеть практически любой обледеневший подъем, который только можно встретить на дорогах общего пользования. Цепи улучшают проходимость еще больше, но их установка – занятие долгое и грязное.