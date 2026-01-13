Эта модель Kia признана самой надежной, но ее уже сняли с производства

Южнокорейская Kia традиционно входит в число самых надежных азиатских автопроизводителей, однако долговечность у моделей марки различается. По данным портала TopSpeed, составившего рейтинг на основе оценок J.D. Power, RepairPal и CarEdge, самой надежной моделью Kia признан компактный кроссовер Soul.

Kia Soul получил 88 баллов из 100 по версии J.D. Power. За всю историю модель не попадала под отзывные кампании. Средняя стоимость ежегодного обслуживания, по данным RepairPal, составляет около 437 долларов - примерно 34 тысячи рублей.

При этом Kia Soul больше не выпускается: модель сняли с производства в октябре 2025 года.

Второе место занял кроссовер Kia Seltos с оценкой 86 из 100. Он также обходился без отзывов. Согласно расчетам CarEdge, расходы на обслуживание Seltos за первые десять лет эксплуатации составят около 8,3 тысячи долларов, или в среднем 833 доллара в год.

Третью позицию разделил седан Kia K4 - также 86 баллов из 100. За моделью числится один отзыв, связанный с ослаблением креплений двигателя, что могло привести к потере мощности. При этом затраты на техническое обслуживание за первые пять лет оцениваются в 1,97 тысячи долларов.

Самые надежные автомобили Kia по версии TopSpeed:

Kia Telluride - 85/100,

Kia K5 - 85/100,

Kia Sportage - 84/100,

Kia Carnival - 76/100,

Kia Sorento - 74/100,

Kia EV9 - 67/100.