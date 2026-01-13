Владельцы новых Lada жалуются на «пинки» мотора, потерю мощности и шумы

Владельцы новых автомобилей Lada Vesta и Lada Granta обнаружили провалы тяги, «пинки» двигателя, повышенный расход топлива и посторонние шумы при езде. Предполагается, что всему виной неисправность бюджетных форсунок, ремней газораспределительного механизма и дроссельной системы. Об этом в четверг, 8 января, сообщил Mash.

По словам автомобилистов, форсунки EFI работают нестабильно из-за неточной подачи топлива и плохого распыления, что снижает эффективность работы мотора даже на новых автомобилях.

— Ремни ГРМ под маркой HOLA, устанавливаемые на современные 16‑клапанные версии Vesta и Granta, шумят, свистят и быстро изнашиваются даже при минимальном пробеге, — говорится в публикации.

Кроме того, часть владельцев машин сообщила о неустойчивой работе дроссельной системы — обороты холостого хода плавают, а отклик педали газа замедляется, что ухудшает комфорт вождения и угрожает безопасности на дороге.

Собственники автомобилей предпочитают заменять бюджетные части машин сразу, закупая качественные аналоги и ремонтируя транспортные средства самостоятельно, чтобы избежать преждевременных поломок и необходимости в услугах автосервиса, передает Telegram-канал.

12 декабря 2025 года в Росстандарте сообщили, что компания «Автоваз» отозвала 33 450 автомобилей Lada Granta, проданных с 6 июня по 12 декабря. Специалисты изучат один из функциональных узлов автомобиля для исключения рисков ослабления его крепежного элемента и при необходимости заменят деталь.