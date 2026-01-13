Участник «Дакара» ответил, как борется с техническими проблемами «Нивы»

Марсель Адельман, представляющий швейцарский экипаж команды Oasis Rally Team и выступающий на машине Lada Niva, рассказал, как борется с техническими проблемами автомобиля и готовится к дальнейшей гонке. Экипаж Адельмана и Сладьяна Милича выступает в категории H2.B (классика Dakar). После пяти этапов команда занимает 73-е место в общем зачёте.

