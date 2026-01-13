Как подарить автомобиль жене, чтобы она не забрала его при разводе

Юрист Воропаев: при разводе можно оставить машину себе, указав на средства родных

Если супруг при разводе докажет, что автомобиль был куплен не на его собственные деньги, то машина останется у него. Об этом сообщил автоюрист Лев Воропаев.

Лев Воропаев, автоюрист:

– Это сложно, если мы говорим про официальный брак без наличия какого-либо договора о разделе имущества, который заключается при регистрации. То есть обычно факт приобретения любого имущества, тем более подарков в браке, указывает на то, что это совместно нажитое имущество. При разделе можно попробовать это опровергнуть.

Юрист отметил, что если мужчина покажет, что деньги на покупку авто предоставили родственники, то автомобиль не будет признан совместной собственностью и останется у мужа.

Для предотвращения таких спорных случаев Воропаев рекомендует заключать брачный договор до свадьбы. Такой документ поможет заранее определить порядок раздела имущества в случае развода. По его словам, договор нужно оформлять у нотариуса.

