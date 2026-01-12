Как правильно держать руль: инструкция, которая может спасти ваши руки

Раньше в каждой автошколе учили держать руки на руле в положении «10 и 2 часа». Считалось, что так водитель меньше устает и может приложить больше усилий — что было важно на машинах без усилителя руля. Но времена изменились, и этот хват теперь признан небезопасным. Виной всему — подушки безопасности.

Подушка, встроенная в руль, при срабатывании раскрывается со скоростью до 300 км/ч, расширяясь вверх и в стороны. Если руки находятся в верхнем секторе, эта мощная волна может ударить по запястьям и предплечьям, нанося серьезные травмы. Статистика аварий это подтверждает, отмечает канал «Автовод со стажем».

К неправильным положениям также относят хват «12 и 6 часов», когда одна рука лежит наверху руля, а другая внизу. Локоть руки, находящейся сверху, оказывается прямо на пути раскрывающейся подушки, что чревато переломом.

Современным и безопасным вариантом считается положение рук в позиции «9 и 15 часов». Это ниже условной горизонтальной линии, проходящей через центр руля. Руки меньше устают, а электроусилитель позволяет легко поворачивать колесо без больших усилий. На свободной трассе для отдыха можно опустить руки еще ниже: на «7 и 17 часов», возвращаясь к более высокому хвату только при необходимости резкого маневра.

