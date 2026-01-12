Такси дорожает: почему растут цены на поездки и что ждать дальше

Эксперты говорят, что теперь за комфорт в такси придется платить еще больше. Цены на поездки поползли вверх, и, как говорит Ирина Зарипова из Общественного совета по развитию такси, причин для оптимизма мало — расходы у перевозчиков растут по всем фронтам. Подробнее об этом рассказывают авторы канала «Авто Mail».

Сильнее всего по карману таксопарков бьет страховка. В декабре ОСАГО с пометкой «такси» снова подорожало, превратившись в одну из самых тяжелых статей расходов. Сейчас за один только полис приходится выкладывать в среднем 45 тысяч рублей — сумма для многих ощутимая.

Но страховка — это только верхушка айсберга. Машины стоят заоблачных денег, а из-за высокой ставки ЦБ кредиты и лизинг стали просто неподъемными. Добавьте сюда постоянно растущие чеки на заправках и ценники в автосервисах, где запчасти и ремонт только дорожают. В итоге у перевозчиков просто не остается выбора: либо поднимать тарифы, либо работать в убыток.

Кстати, «ГлагоL» разбирался и в новых правилах для водителей. С 9 декабря страховщики начнут считать ОСАГО по-новому: теперь ценник будет еще сильнее зависеть от того, как вы ездите. Тем, кто не лихачит, обещают скидки, а вот злостным нарушителям придется раскошелиться. С утильсбором теперь смотрят не только на объем двигателя, но и на его «лошади».