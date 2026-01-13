Названы самые востребованные машины на аукционных продажах

Названа модель, которую покупатели забирали с аукциона чаще всего в 2025 году. Подобный формат позволяет владельцам машин с пробегом быстро найти покупателя: ставки начинают поступать уже в первые 2 часа, а вся сделка часто завершается в течение 2 дней. Аналитики выяснили, какая модель становилась предметом успешной сделки чаще остальных в уходящем году.

© Quto.ru

Абсолютным лидером по проценту успешных продаж в этом сервисе стал кроссовер Chery Tiggo 8 — 6,5% от всех выставленных лотов этой модели. На втором месте оказался Changan CS35 Plus с результатом в 5,3%. Замыкает тройку Omoda C5 — 5,1%. Высокий интерес покупатели проявили к Lada XRay Cross и Renault Koleos — по 4,9% у каждой.

В первую десятку также вошли Haval Dargo (4,5%), Chery Tiggo 4 (4,4%), Ford EcoSport и Opel Mokka (по 4,2%). Завершает список Opel Antara с 4,1%.

Отдельно эксперты отметили модели, популярность которых на аукционе резко выросла по сравнению с 2024 годом. Впечатляющий рост показал Chery Tiggo 4 Pro — количество выкупленных экземпляров подскочило на 90%. На втором месте по темпам роста Chery Tiggo 7 Pro Max — на 87,5%. Третье место у Changan CS35 Plus — показатель вырос на 84,6%.

В этот список также попали Chery Tiggo 8 и Renault Koleos (рост на 80% у каждой), Kia Carnival (на 56,3%), Chery Tiggo 8 Pro Max (на 54,5%), Omoda C5 (на 48,8%), Geely Tugella (на 26,7%) и Mercedes-Benz GLC-класса (на 25%).

По словам руководителя бизнес-направления «Аукцион» в Авито Раисат Дидуевой, многие модели стали пользоваться большей популярностью у покупателей при продаже через этот сервис. Такая форма позволяет прийти к цене, которая устроит обе стороны. Преимуществом является и тот факт, что продавец может получить сразу несколько предложений от проверенных дилеров и остановить выбор на самом выгодном, и этот процесс займёт всего несколько часов.

«Для покупателей такой формат тоже удобен: они могут сделать ставку, которая соответствует их ожиданиям. В результате торги становятся понятным и прозрачным инструментом, который упрощает процесс сделки и экономит время обеим сторонам», — подытожила специалист.