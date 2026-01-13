Что из себя представляет кроссовер Hongqi HS7

В Китае вообще-то мало какая из марок может похвастаться такой историей, как у Hongqi . Она основана государством в 1958 году как производитель автомобилей исключительно для высшего партийного нобилитета.

В мае 1958-го на очередном съезде Коммунистической партии Китая его участники горячо аплодировали новому курсу товарища Мао Цзэдуна. Великий Кормчий заложил основу современного благополучия Китая, предложив курс «трех красных знамен» или «большого скачка». Побочным продуктом этой политики стали автомобили класса люкс, которые в течение десятилетий скорее определяли политический символизм страны, чем были реальным коммерческим продуктом.

Ситуация изменилась относительно недавно, когда началась глобальная экспансия китайского автопрома на международные рынки, где FAW решил конкурировать с европейским премиум-сегментом. К слову, название марки — «Красное знамя» — тоже придумал Мао Цзэдун. Ну, видимо, тогда это было, как сейчас модно говорить, «словом года».

Стиль

Кроссовер HS7 — это заявка на сегмент больших премиальных SUV, в котором раньше мы привыкли видеть такие модели, как Cadillac Escalade, Land Rover Discovery, Audi Q7. Это важно, когда выбираешь лекала, чтобы судить китайского претендента. Первый взгляд на Hongqi HS7 рождает сильные, но противоречивые ощущения.

С одной стороны, его размеры (длина – почти 5 метров, колесная база – 2920 мм) не могут не восхитить россиянина, мечтающего об «уважаемой» машине. С другой стороны, стилистика HS7 эклектична.

Как будто топы Hongqi со словами: «Пусть это будет, как на твоей предыдущей работе!» — раз за разом возвращали эскизы машины Джайлсу Тейлору, ранее возглавлявшему отдел дизайна в Rolls-Royce.

А британский экспат брал по частичке того и другого — и пытался придать разным отсылкам из китайской истории гармоничный образ.

Впрочем, это домыслы, а итоговому результату Тейлора точно нельзя отказать в оригинальности. Самая яркая черта экстерьера HS7, и она же прямая цитата из классического лимузина дедушки Мао, — решетка радиатора с вертикальными хромированными ламелями, ассоциированная в родословном брендбуке со струями водопада. Красная полоса по центру — тот самый алый флаг КНР. Он еще и светится в темноте, что добавляет нотку загадочности в ореол автомобиля.

В этой машине все не просто так, а с чувством патриотизма — даже изгибы заднего профиля должны наметанному глазу напомнить архитектуру Запретного города. Если согласитесь с тем, что автомобиль не слишком вычурный, вы уже на полпути к пониманию рядового гражданина КНР. Да, это не универсальный Volvo XC90, который, как пряник, нравится всем.

В целом у китайского кроссовера нет грубой агрессии того же Cadillac или BMW, он стремится выглядеть не просто большим, а легким и стремительным. Хотя дизайнер, возможно, чрезмерно сгладил формы. Россияне от автомобиля такого калибра ждут брутальности, которая в их понимании связана со статусом.

Салон

Внутри HS7 демонстрирует свои сильные стороны и компромиссы. Пространства в салоне более чем достаточно. Водительское место — что у кормчего: сверху смотришь на дорогу как с высоты мостика, в руки удобно ложится хваткий обод руля без модных подгибов и с перфорированной обшивкой, скины виртуальной приборки без изысков, но информативны. Пластик на нижней части грубоват для такого сегмента. Словно инженеры щедро потратились на «флаг», но сэкономили на «древке».

Командный пункт управления всем — без малого 13-дюймовый вертикальный планшет. Видимо, из-за его размеров «аварийку» пришлось переместить на потолок, что неожиданно и не очень удобно. Интерфейс системы не всегда логичен, а поддержки Apple CarPlay и Android Auto все еще нет, что для эпохи 17-го iPhone — минус.

Зато есть 10,5-дюймовый проекционный дисплей и такая вероломная, но вне сомнений очень полезная для семейных клиентов опция, как салонная камера для наблюдений за задними пассажирами.

Три ряда сидений доступны во всех комплектациях. При сноровистой регулировке продольных салазок дивана на галерке может поместиться взрослый человек — не каждый европейский автомобиль этим похвалится. Багажник при таком раскладе будет, конечно, символическим — 210 литров, зато при сложенных двух рядах открываются практически грузовые 3117 литров.

Тень Rolls-Royce нет-нет да и мелькнет: по заверениям Hongqi, кожу для своих машин они закупают там же, где и люксовый британский бренд, — у компании Bader из ФРГ. В это можно поверить, потому что в максимальных комплектациях сиденья обтянуты приятной взгляду и руке «Наппой».

Шпон из натурального дерева должен окончательно снимать вопросы по премиальной сегментации модели. Правда, маркетологи Hongqi не доложили в машину сервоприводы для третьего ряда и наплодили сенсорные кнопки, которые только в Китае еще ценятся.

Еще хотелось бы управлять «климатом», что называется, в два касания — взглядом и рукой, а не углубляться в меню мультимедиа. Отсутствие доводчиков дверей и солнцезащитных шторок — это уже на любителей, но формально в понятие дорогого автомобиля такой набор входит.

В движении

Под капотом у этой махины — знакомый по другим моделям Hongqi двухлитровый турбомотор мощностью 245 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Удивительно, что такой мотор умудряется разогнать машину до 100 км/ч за 8,8 сек. С ним HS7, конечно, не создан для гонок, его стихия — плавность и предсказуемость.

В городе машина не кажется громоздкой. Турбоямы почти нет, а коробка тасует передачи незаметно. На трассе двигатель обеспечивает четкие обгоны, но без того запаса уверенности, который мог бы дать более мощный агрегат, к примеру, у BMW X5. А вот подвеска в этой машине — главный герой.

В дорогой версии Executive стоят амортизаторы с интеллектуальным регулированием демпфирования, которые в связке с полным приводом (подключается через муфту BorgWarner) по плавности хода напоминают тяжелые «Тойоты». А это дорогого стоит.

Подвеска не просто съедает огрехи ямочного ремонта асфальта — она подчищает их из коррупционного резюме местных чиновников.

Шумоизоляция с двойными стеклами (в максимальной версии) тоже на высоте, лишь на высоких скоростях начинает пробиваться шум от шин Michelin Pilot Sport, установленных на 20-дюймовые диски.

В поворотах HS7, ожидаемо, солиден и креном может напомнить водителю о массе в 2,2 тонны. На легковом бездорожье с клиренсом в 200 мм и на «Москвиче» будешь чувствовать себя уверенно, но с такой длинной базой экспериментировать не хочется — тут любой паркетник если не сядет, то чиркнет брюхом. Попытка ехать быстро по сложной извилистой трассе изматывает. HS7 — крейсер, а не спортсмен.

Цена статуса

Приобщиться к китайскому премиуму через кроссовер Hongqi HS7 можно за 4,8–5,1 млн рублей. Стоит ли он своих денег? Если выбирать между ним и привозным подержанным немецким и японским премиумом, то, безусловно, да.

Если говорить о новых Audi или BMW, то все еще они, а не Китай, задают планку, но их ценник будет раза в два тяжелее для осознания. Да, Hongqi HS7 пока не безупречен, но честно предлагает то, за чем идут в этот сегмент: ощущение исключительности, пространство и комфорт.

В условиях, когда выбор больших статусных кроссоверов сильно сократился, он вполне объективно занял свою нишу со всеми своими «красными флагами».