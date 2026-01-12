Составлен рейтинг самых доступных авто с "автоматом"

Когда говорят об автомобилях с автоматической коробкой передач, то нередко помимо гидромеханической трансмиссии подразумевают также роботизированные (с одним или двумя сцеплениями) и вариаторные коробки передач. Каждый из этих вариантов имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Но в любом случае у всех таких машин - две педали, и они стоят, как правило, дороже, чем такие же модели с механической коробкой передач. "Российская газета" составила список из семи самых доступных двухпедальных автомобилей нашего рынка.

Lada Iskra

После того как младшую модель Lada Granta перестали предлагать с вариаторной трансмиссией, самой доступной двухпедальной моделью от АвтоВАЗа является Lada Iskra. Речь идет о версии, в которой 16-клапанный двигатель объемом 1,6 л (106 л. с.) сочетается с вариатором WLY CVT18, привод - передний. Такой автомобиль доступен с кузовами седан, универсал и кросс-универсал (SW Cross).

У вариаторной трансмиссии Lada Iskra во всех случаях есть ручной режим, имитирующий работу автоматической коробки с шестью фиксированными передачами. Кроме того, вариатор Lada Iskra умеет адаптироваться под стиль вождения. Трансмиссия оснащена отдельным управляющим блоком, который в процессе эксплуатации анализирует манеру езды и подстраивает алгоритмы переключения. Цены на Lada Iskra с вариатором начинаются с 1 469 000 рублей (седан в комплектации Life).

На старшей модели Lada Vesta, как и на Lada Iskra, применена вариаторная трансмиссия WLY CVT18, которая пришла на смену японскому вариатору Jatco JF015E (использовался до 2022 года). Комбинация начального двигателя объемом 1,6 литра (106 л.с.) и вариатора предусмотрена только для седана и универсала SW. Более производительная связка - 122-сильного двигателя 1.8 Evo и вариатора устанавливается на Vesta со всеми четырьмя типами кузова: седан Vesta, универсал Vesta SW, кросс-седан Vesta cross и кросс-универсал SW cross. В вариаторе Lada Vesta используется наборный стальной ремень, гидротрансформатор и семь квазипередач, доступных в ручном режиме. Предусмотрена функция защиты от перегрева. 1,6-литровые Lada Vesta с вариатором заметно медленнее 1,8-литровых. На ускорение до "сотни" у седанов уходит 11,6 с и 13,7 с соответственно. Самая доступная Lada Vesta с вариатором - это 106-сильный седан за 1 575 000 рублей.

JAC JS3

Компактный кроссовер JAC JS3 предлагается на нашем рынке как с 5-ступенчатой "механикой", так и с вариатором Punch, агрегатированным с 1,6-литровым "атмосферником" на 109 л.с. и 150 Нм и передним приводом. В таком вариаторе используется стальной ремень и автоматическое сцепление. JAC JS3 c СVT не отличается яркой динамикой, зато на сегодня такой двухпедальный автомобиль один из самых доступных на нашем рынке. Расход бензина (допустим АИ-92) не превышает 8 л/100 км. За модификацию с вариативной трансмиссией дилеры просят 1 989 000 рублей, при этом дилеры марки в отличие от ряда конкурентов еще и предлагают на эту модель серьезные по нынешним временам скидки.

Belgee S50

Гольф-седан Belgee S50 белорусской сборки предлагается на российском рынке с 6-ступенчатой "механикой" и гидромеханическим 6-диапазонным "автоматом". Обе трансмиссии сочетаются с 1,5-литровым 122-сильным "атмосферником". "Через меню медиацентра можно выбрать предустановки "Эко", "Комфорт" и "Спорт". Двухпедальная версия не отличается высокой динамикой, но тем не менее управлять набором скорости удобно. Предусмотрена и система Autohold (автоматическое удержание). Автомат модели из соседнего государства грамотно настроен, переключения передач - плавные, трансмиссионных рывков, которыми грешат "автоматы" некоторых конкурентов, не наблюдается. Расход же топлива для машин с гидромеханической АКП не высок - 6,4 л/100 км в смешанном цикле. Цены на версию с "автоматом" начинаются с 1 999 999 рублей.

Solaris HS

Solaris HS с автоматической коробкой передач - один из доступных седанов c гидромеханической АКП на российском рынке. Модель, которую выпускают в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Hyundai, оснащается 6-диапазонным "автоматом", который сочетается как с начальным 1,4-лировым (100 л.с.), так и со старшим 1,6-литровым (123 л.с.) агрегатами. Наименее мощная двухпедальная модификация ускоряется до "сотни" за 12,9 с, более мощный Solaris HS - за 11,2 с. Расход топлива в смешанном цикле - 6,4 л/100 км и 6,6 л/100 км соответственно. Бензин АИ-92 допустим. Владельцы отмечают долговечность двигателя и классической АКП. Цены на седаны Solaris HS с "автоматом" стартуют с 2 120 000 рублей (за машину с 1,4-литровым мотором). За вариант с 1,6-литровым двигателем попросят от 2 140 000 рублей.

SWM G01

В списке самых доступных "автоматизированных" моделей российского рынка числится также младший кроссовер бренда SWM. Среднеразмерный G01 оснащается 7-ступенчатым "роботом" (7-DCT) с двойным сцеплением. За ускорение отвечает 1,5-литровый турбомотор мощностью 139 л.с., привод - передний. На разгон до 100 км/ч у такой машины уходит 13,1 с. Допустимое топливо - бензин с октановым числом не менее 95. Модель собирают для России на калининградском "Автоторе". Сильная сторона модели - сочетание среднеразмерных габаритов (4610х1855х1725 мм), достаточно богатого оснащения и цены. SWM G01 предлагают сегодня по цене от 1 974 000 рублей без учета скидок.

Livan X3 Pro

Переднеприводный компактный кроссовер Livan X3 Pro оснащается на нашем рынке вариатором CVT18 фирмы WLY. Трансмиссия сочетается с 1,5-литровым атмосферным мотором (103 л.с.), который допускается заправлять бензином АИ-92. Вариаторная трансмиссия здесь имеет режим выбора и фиксации виртуальных передач. На разгон до 100 км/ч отмерено 13 секунд. Максимальная скорость - 160 км/ч. В паре с двигателем вариатор обеспечивает плавность хода, но может проявлять флегматизм при разгоне, особенно при полной загрузке или на подъеме. Livan X3 Pro с вариатором позиционируется как доступный городской кроссовер для повседневных задач. Такой автомобиль также привлекателен в плане налогообложения. Цены стартуют с отметки 2 099 000 рублей.