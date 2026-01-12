«Защита от дурака» теперь на всех передачах: новая «механика» от BMW

BMW запатентовала МКП с блокировкой неверного переключения любой передачи

Компания BMW запатентовала механическую трансмиссию, которая предотвращает повреждение двигателя при неправильном выборе передачи.

В коробке передач установлен блокировочный механизм, охватывающий все передачи.

Трансмиссия оснащена датчиками, которые определяют текущую передачу и частоту оборотов коленчатого вала, а также скорость автомобиля.

На основе этих данных система оценивает, безопасно ли переключение на пониженную передачу. Если переключение может навредить трансмиссии, система блокирует завершение операции.

Таким образом, механизм в режиме реального времени отслеживает обороты двигателя и положение рычага переключения, физически не позволяя переключить передачу в неподходящий режим.

Новая технология BMW – это расширение традиционной защиты от случайного включения задней передачи, но теперь блокировка действует на все передачи и подстраивается под условия работы автомобиля.