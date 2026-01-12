Какое масло лучше заливать в двигатель зимой
Что лучше заливать в мотор зимой: синтетику или полусинтетику
Минеральное моторное масло не подходит для использования зимой.
При температурах ниже −10°С оно загустевает, что усложняет запуск двигателя. Также из-за ухудшения смазывающих свойств при минусовых температурах износ деталей двигателя увеличивается.
Полусинтетические и синтетические масла работают эффективнее в холодное время года. Особенно синтетика рекомендуется в регионах с очень низкими температурами, где она лучше защищает двигатель и облегчает запуск.
