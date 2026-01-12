Tesla Cybertruck запрещен в Европе, но там нашли выход

Компания полностью разобрала Cybertruck, чтобы владелец смог его зарегистрировать

В Европе есть запрос на Tesla Cybertruck, но местные автомобилисты сталкиваются со сложностями – машину сложно доставить и растаможить, и практически невозможно зарегистрировать, а значит, легально эксплуатировать.

Все потому, что угловатый пикап не проходит европейские нормы по безопасности пешеходов и велосипедистов. Энтузиасты в Европе ухищряются как могут: в ход идут особые накладки на кузов и бампера, но работает это все через раз – нередко машины конфискуют. Швейцарская компания Teslab пошла дальше. Они полностью разобрали тестовый Cybertruck и снабдили каждое (!) соединение кузовных панелей резиновыми накладками.

Присмотритесь к фото – видите эти контуры, обрамляющие детали кузова? Плюсом к этому, был поставлен видоизмененный передний бампер (на вид разница с оригиналом улавливается с трудом), а электропроводка переделана под евростандарт.

Машина уже прошла несколько сертификационных испытаний в Швейцарии, и в компании уверены, что выдача ОТТС – лишь вопрос времени. Правда, есть еще одна проблема: в Швейцарии максимальная полная масса машины не может превышать 3,5 тонны, а сам Cybertruck весит 3104 кг (снаряженная масса, причем без учета модификации!), то есть при загрузке он опять окажется на местных дорогах нелегальным, отмечают в компании. К тому же, Швейцария не входит в ЕС, так что масштабировать ноу-хау за пределы страны будет сложно.

Впрочем, как идея для лайфстайл-мобиля – машины для фана, выставок и покатушек – швейцарская идея вполне может сгодиться... Вот бы нам их проблемы!