Названы основные причины отказа обогревателя салона машины

Эксперт Тимашов перечислил несколько причин поломки печки автомобиля зимой

Салонный обогреватель автомобиля, который в народе называют «печкой», чаще всего ломается при сильных морозах. Об этом сообщил директор по послепродажному обслуживанию центра «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию центра «Автодом Алтуфьево»:

– Самой простой причиной, почему отопитель салона автомобиля отказывает или у него падает мощность, является забитый фильтр салона. Поток воздуха получается настолько слабым, что его силы не хватает для обогрева. Если фильтр отсутствует конструктивно, то у печки часто засоряются соты радиатора. Более серьёзной поломкой считается выход из строя вентилятора отопителя, включая моторчик или реле скоростей. Еще одним фактором бывает неисправный термостат, из-за чего антифриз не достигает нужной температуры. При нехватке охлаждающей жидкости, например из-за протечек, печка тоже не работает нормально. Самой серьезной проблемой являются повреждения прокладки головки блока цилиндров. Это приводит к завоздушиванию системы и прекращению работы всего мотора. Кроме того, существуют уникальные неисправности – например, не работает трубчатый электрический нагреватель (ТЭН), который часто устанавливается на дизельных автомобилях и включается независимо от прогрева охлаждающей жидкости. Либо ломается заслонка системы вентиляции и поток воздуха не проходит в нужном направлении.

