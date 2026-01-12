Что делать, если гаишник составил неправильную схему ДТП: ответ юриста
Юрист Воропаев: если схема ДТП оформлена неверно, ее позволит оспорить видео
Водитель может оспорить свою вину в ДТП, если схема аварии, составленная сотрудниками ГИБДД, содержит ошибки. Об этом сообщил автомобильный адвокат Лев Воропаев.
Лев Воропаев, автоюрист:
– Вину в ДТП можно оспорить, если есть и другие весомые доказательства.
Например, видеозапись, которая опровергает те обстоятельства, что зафиксированы на схеме, и подтверждает невиновность того участника происшествия, на вину которого указывает схема инспектора ГИБДД.
Юрист отметил, что в подавляющем большинстве случаев видеозапись служит решающим доказательством невиновности водителя, если инспекторы составили схему с ошибками.
