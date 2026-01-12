Что делать, если гаишник составил неправильную схему ДТП

Юрист Воропаев: если схема ДТП оформлена неверно, ее позволит оспорить видео

Водитель может оспорить свою вину в ДТП, если схема аварии, составленная сотрудниками ГИБДД, содержит ошибки. Об этом сообщил автомобильный адвокат Лев Воропаев.

Лев Воропаев, автоюрист:

– Вину в ДТП можно оспорить, если есть и другие весомые доказательства.

Например, видеозапись, которая опровергает те обстоятельства, что зафиксированы на схеме, и подтверждает невиновность того участника происшествия, на вину которого указывает схема инспектора ГИБДД.

Юрист отметил, что в подавляющем большинстве случаев видеозапись служит решающим доказательством невиновности водителя, если инспекторы составили схему с ошибками.

