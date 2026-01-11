Пробки «убивают» машину: эксперт объяснил почему

При регулярном техническом обслуживании пробки на дорогах не должны вызывать проблем с состоянием автомобиля, заявил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Комментарий эксперта Евгений Ладушкин, руководитель экспертной компании LEM Solution:

– Вопреки распространенному мнению, что «пробки убивают машину, это даже хуже, чем буксовать в сугробе», современные автомобили очень хорошо подготовлены к движению по дорожным заторам. По словам специалиста, инженеры учитывают заторы в жизненном цикле любого современного автомобиля как неизбежное явление. Поэтому, кроме планового техобслуживания, водителю не нужно предпринимать дополнительных мер, отметил Ладушкин.

Особое внимание стоит уделить автомобилям с автоматической коробкой передач – в пробках рекомендуется избегать медленного движения «на тормозах», чтобы продлить срок службы тормозных колодок. Для машин с роботизированной коробкой такая езда влияет и на сцепление из-за постоянных стартов и остановок. Эксперт также отметил, что ускоренный износ автомобиля чаще связан не с режимом работы, а с несвоевременным ремонтом и неправильным техническим обслуживанием.

