Автоэксперт рассказал, как ухаживать за авто во время снегопадов

В условиях сильных снегопадов и морозов автолюбителям стоит уделить особое внимание подготовке машины, правильной очистке и аккуратному управлению на зимних дорогах, рассказал RT автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, проблему зимней эксплуатации автомобиля можно разделить на три части: подготовка к холодам, очистка от снега и льда, а также особенности вождения в сложных погодных условиях.

Автоэксперт рекомендовал при прогнозе снегопадов закупить незамерзающие жидкости, силикон для обработки уплотнителей и при необходимости отогревать машину в подземных парковках. Он отметил, что в морозы ниже –15 °C некоторые автомобили, особенно китайские, могут блокировать двери, и в таких случаях полезно открывать пассажирскую дверь, которая замерзает реже.

«Пассажирская дверь, скорее всего, откроется, поэтому открываем её, а дальше уже изнутри выталкиваем дверь автомобиля», — объяснил водитель.

Он подчеркнул важность тщательной очистки не только стёкол, но и крыши автомобиля, чтобы транспорт был заметен другим участникам движения. Особое внимание советует уделять выбору лопаты с металлическим краем, способной справляться с ледяной коркой.

«Не закапывайте соседа, а уже потрудитесь, относите куда-то на газон снег, который вы вычищаете», — призвал он.

Кроме того, Попов рекомендует иметь прочный буксировочный трос с разрывной нагрузкой 3–5 тонн и пластины противоскольжения, которые помогают выбраться из снежных заносов.

«При управлении постарайтесь не совершать резких движений, резких манёвров, не совершать резких газований, потому что очень часто занос провоцируется тем, что вы резко давите на педаль газа, (нужно. — RT) стараться совершать все движения плавно, замедленно. Важно также заранее прогнозировать развитие ситуации, держать заведомо большую дистанцию и не увеличивать скорость. Ну и самый главный совет, если есть возможность отказаться от поездки на автомобиле, то надо отказаться от этой поездки», — заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Москве достигла 39 см, превысив климатическую норму.