Музыка за рулем: друг или враг водителя?

Музыка — привычный спутник большинства водителей: более 80% включают ее почти каждый раз за рулем. Однако новое исследование показывает, что влияние музыки на безопасность вождения неоднозначно. С одной стороны, она может поддерживать концентрацию и помогать регулировать эмоции, с другой — повышать риск ошибок.

Водители, слушающие музыку, чаще теряют контроль над скоростью и дистанцией, поскольку повышается уровень возбуждения и ментальная нагрузка мозга. Эффект зависит от громкости и характера трека: тихая музыка способствует спокойному стилю вождения, а средняя и высокая громкость или агрессивные композиции повышают склонность к риску и ускоряют скорость.

Особенно уязвимы новички: музыка усиливает нагрузку на мозг, ухудшает реакцию и внимание к опасностям. Исследователи рекомендуют подбирать музыку самостоятельно — знакомые композиции отвлекают меньше и помогают контролировать эмоции. В сложных дорожных условиях или при малом водительском опыте лучше снижать громкость или вовсе выключать музыку, пишет издание The Conversation.

Ранее эксперты отметили, что агрессия на дорогах часто возникает из-за ощущения безопасности, которое водители испытывают внутри автомобиля. Машина воспринимается как личное пространство — «домик, где можно вести себя свободнее, поскольку никто не видит происходящего. Это чувство дополнительно усиливается за счет размеров транспортного средства: крупный автомобиль создает иллюзию щита, за которым человек чувствует себя защищенным. В таких условиях даже обычно сдержанные люди могут проявлять несвойственную им смелость или раздражительность.

Кроме того, агрессивное поведение за рулем нередко связано с переносом эмоций от недавних стрессов или конфликтов. Дорога становится способом «выпустить пар, а гнев направляется не столько на других водителей, сколько на ситуацию в целом и собственное ощущение дискомфорта.