«Яндекс Карты» некорректно показывают цену парковок

«Яндекс Карты» снова некорректно показывают цену парковок в Москве. Об этом сообщили слушатели Бизнес ФМ. Так, парковка на Тишинской площади в приложении «Парковки России» стоит 150 рублей в час. А в агрегаторе — 450 рублей. На что нужно ориентироваться?

Комментирует юрист, блогер Иван Ежиков:

— Ориентироваться надо на приложение, потому что это фактически единственный способ оплатить, то есть можно пробовать оплатить СМС, но при оплате СМС, во-первых, это мучительно, а во-вторых, неизвестно, сколько платить, что придет в ответ на СМС, непонятно, а деньги спишутся. Можно смотреть, что написано на столбе, но в данном случае столб не является превалирующим, это не как со знаками и разметкой, что знак главный, а разметка второстепенная. Поэтому ориентируемся на приложение, если в приложении стоит «пусто», делаем скриншот, сохраняем его, и потом с ним идем обжаловать. Тут, к сожалению, 50 х 50, это нечастый случай в последнее время — какие-то сбои именно вот с тарификацией, поэтому когда-то получается оспорить, когда-то нет, все будет зависеть от того, как суд посмотрит на этот скриншот, поверит, что он был сделан именно в то время и в том месте, или нет. — А вот ситуация, когда, допустим, меняется тариф: был 150, стал 450. «Яндекс» успел отреагировать, допустим, с 1 января, а «Парковки России» не успели, или такого не будет? — «Яндекс» в данном случае — не более чем информационная система, он вообще не несет никакой ответственности за ту цену, которую он отображает. Он получает эти данные от дептранса. В каком порядке, насколько дептранс оперативно отправляет и так далее, мы не знаем и никогда не узнаем, к сожалению, подробности всех соглашений между «Яндексом» и дептрансом, они никому не известны, поэтому ориентироваться на «Яндекс» не стоит, это просто информационная система.

Позже пресс-служба сервиса сообщила Бизнес ФМ, что «специалисты уже разбираются в причинах некорректного отображения цен на некоторых парковках. При этом списания в случае оплаты проходят по актуальным тарифам».

В декабре Бизнес ФМ уже сообщала, что платные парковки и в воскресенье на картах «Яндекса» в некоторых случаях отображаются как бесплатные.

Тогда в компании Бизнес ФМ ответили, что действительно некоторые пользователи столкнулись с некорректным отображением стоимости парковки. Специалисты уже изучают причины неполадок и взаимодействуют с партнером, предоставляющим информацию о стоимости, для их устранения.