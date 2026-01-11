В ВСУ используют музейный экспонат - опытный танк Объект-476 "Кедр"

Пока Audi готовит полностью новое поколение RS6, MTM выжимает максимум из нынешнего универсала и представила, пожалуй, самую смелую его версию — Pangaea GT; об этом пишет портал 32cars.ru.

Основой проекта стал фирменный карбоновый widebody-комплект Pangaea GT. RS6 получил вентилируемый капот, массивный передний бампер, расширенные арки и широкие пороги, а на крыше — декоративный воздухозаборник. Сзади внимание приковывает огромный многолопастной диффузор, заново оформленная дверь багажника и новые патрубки выхлопа. Матовый зелёный цвет, вероятно в формате плёнки, дополнен чёрными акцентами снизу. Заниженная подвеска и крупные колёса с шинами Pirelli P Zero усиливают ощущение плотности и агрессии — такой «карбоновый костюм» визуально сдвигает образ универсала в сторону трекового супервагона.

В салоне ставка сделана на спорт: чёрная алькантара с зелёной прострочкой и фирменными логотипами MTM на сиденьях, дверных картах и подлокотнике. Кресла щедро декорированы карбоном, а ремни безопасности окрашены в цвет кузова. Такой набор деталей обычно оставляет мало сомнений в намерениях проекта.

Технические данные MTM не раскрывает. Если силовая часть осталась стандартной, под капотом работает знакомый 4,0-литровый битурбо V8 мощностью 621 л.с. Для RS6 этого по-прежнему более чем достаточно, чтобы уверенно доминировать в повседневных сценариях — даже без громких цифр тюнер даёт понять, что ставка сделана на образ и точечную доводку.