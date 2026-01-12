Почему у Haval F7x нет заднего «дворника»

Эксперт «За рулем» рассказал про плюсы Haval, созданного специально для России

Марка Haval – одна из самых популярных в России. По объему продаж она неизменно входит в топ-3 нашего рынка. Одна из составляющих успеха – разумный ценник на ее автомобили (во многом это заслуга производства в России), а также широкий модельный ряд. Такого разнообразия кроссоверов в России больше никто не предлагает.

Одна из самых свежих новинок компании – F7x. Рассказываем, чем интересно это кросс-купе.

Будучи новинкой, Haval F7x второго поколения стал номинантом Гран-при «За рулем» и вы можете при желании за него проголосовать, перейдя по этой ссылке.

Haval F7x второго поколения – кроссовер с необычной историей. В Китае такой машины Haval никогда не делал и не делает – ее выпуск налажен только у нас.

А все потому, что прежняя купеобразная «семерка» пользовалась в России высоким спросом (на нее приходилось до половины продаж в семействе), и клиенты фирмы бомбардировали Haval просьбами создать такую версию и на базе нового F7. Китайцы люди предприимчивые, и недолго думая, пошли навстречу запросам рынка.

Haval F7x можно похвалить за удобные подрулевые лепестки, стабильную и эффективную работу двухзонного климат-контроля, а также классное водительское кресло с цепкой боковой поддержкой, длинными подушками сидений и регулировкой их по углу наклона.

Один из козырей F7x – встроенные в медиасистему сервисы Яндекса. Онлайн-навигация, музыка, заправки – все, как мы любим.

Но не все так гладко. Мне традиционно не нравится исчезновение физических кнопок: управление фарами, стояночный тормоз, переключатель ездовых режимов – только через экран. Неудобно!

Базовое исполнение Premium предлагается за 3,5 млн рублей. В его оснащение входят 19-дюймовые легкосплавные диски, электроприводы водительского сиденья и багажной двери, шесть подушек безопасности, беспроводная зарядка, Android Auto и Apple CarPlay, система кругового обзора, а также зимний пакет (подогрев форсунок стеклоомывателя, ветрового стекла, обода рулевого колеса, передних и задних сидений).

Версия Tech Plus оценивается в 3,7 млн рублей. В нее добавлена панорамная крыша с люком, HUD-дисплей, десять динамиков аудиосистемы (вместо восьми), набор водительских ассистентов, электропривод пассажирского кресла, память настроек водительского сиденья и вентиляция обоих передних кресел.

Полуторалитровый двигатель в купеобразный кроссовер Haval F7x не устанавливается. Оно и к лучшему – динамика с этим мотором скромная.

Haval F7x не обладает ретивостью спорткаров, но для напористого движения потенциала 192-сильного турбомотора 2.0 вполне достаточно. Разгон до сотни занимает 9,4 с. При этом Haval тих даже во время динамичных разгонов – надрыва при ускорениях в салоне не слышно.

В последней итерации семиступенчатый робот Hycet перестал подхрюкивать и переключаться невпопад, да и плавности в работе прибавилось.

Несмотря на спортивный имидж, управляется F7x не так остро, как можно было бы ожидать. Азарта – ноль. Едет надежно, но неэмоционально. И руль не спешит делиться информацией.

По плавности хода кросс-купе F7x показалось жестче, комфортного универсала F7: оно немного сильнее вздрагивает на стыках и острее проходит лежачих полицейских. Тормоза у «братьев» одинаково слабые: жмешь-жмешь, а должного замедления все нет.

По бездорожью (в частности, в песчаном карьере) Haval F7x едет надежно. В режиме Normal заметна небольшая, но все же задержка срабатывания межосевой муфты. Перевод в Песок добавил уверенности, но лучше всего режим Оff Road – тащит непоколебимо.

В сухую погоду этого не замечаешь и к недочетам не относишь. Но когда идет дождь или снег, то сразу возникает резонный вопрос: а где же задний «дворник»?

Его не поставили, считая, что благодаря продуманной аэродинамике стекло будет оставаться чистым. Так-то оно так, но с дворником в России все же удобнее – смахнул снег, и не ждешь, пока он растает от электрообогрева.

Смущает также один вариант расцветки интерьера: черный верх и не менее черный низ. Никакого разнообразия. Помнится, в прежнем поколении были варианты с синими либо серыми акцентами – они выглядели интересно и добавляли индивидуальности. Сейчас этого не хватает. Особенно, если вспомнить про усеченный ассортимент окраски кузова: белый, черный, синий, серый. Маловато. Не находите?

Концептуально Haval F7x близок к таким автомобилям, как Geely Tugella и Knewstar 001, но они с российского рынка фактически исчезли.

По габаритам Haval их немного превосходит, да и ценник нашего героя доступнее.

Как результат – повышенный интерес к Haval F7x и хорошие продажи.

По традиции к участию в конкурсе мы допускали только новые модели, без учета рестайлингов. Автомобиль (или автомобили) из этой публикации – в числе номинантов. Насколько он хорош в своем классе? Это мы и хотим узнать с вашей помощью: ПРОГОЛОСОВАТЬ. Кстати, среди тех, кто заполнит анкету голосования, мы разыграем автомобиль Лада Искра.