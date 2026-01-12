Автоэксперт снял вопрос, как продлить жизнь своей машине

Автоэксперт Ожогин снял вопрос, как продлить жизнь своей машине
Автопарк в России заметно постарел, и это уже не ощущение, а устойчивая тенденция. Средний возраст автомобилей на дорогах достиг рекордных значений, и для миллионов владельцев вопрос продления жизни машины становится практической задачей. Новые автомобили дороги, выбор ограничен, поэтому привычная модель быстрой замены все чаще уступает осознанному уходу и продлению ресурса. Автоэксперт Tamashi Константин Ожогин рассказал "Российской газете", как продлить жизнь своей машине.
"Причин у старения автопарка несколько. Рост цен на новые машины и обслуживание кредитов заставляет откладывать покупку. Рынок запчастей и брендов несколько лет живет в режиме адаптации, а к незнакомым моделям многие относятся настороженно. В результате все больше владельцев делают ставку на уже проверенный автомобиль, предпочитая вкладываться в его состояние, а не в смену. Возраст машины сам по себе не означает проблем. Автомобиль в 15-20 лет может быть надежнее более нового, если за ним грамотно ухаживали. Ключевую роль здесь играет профилактика. Регулярная замена масла и фильтров - это не формальность, а основа долговечности двигателя. То же касается охлаждающей и тормозной жидкостей, масел в коробке и трансмиссии. Большинство серьезных поломок начинается с мелочей, которые вовремя не заметили. Отдельная угроза для возрастных машин - коррозия. Российский климат и зимние реагенты ускоряют износ кузова быстрее любого пробега. Сколы, рыжие пятна и вздутия краски нельзя оставлять без внимания: ржавчина распространяется незаметно, но агрессивно. Регулярная мойка днища после зимы, контроль дренажей в дверях и порогах, обновление антикоррозийной защиты способны продлить жизнь кузова на годы. Стиль эксплуатации напрямую влияет на ресурс автомобиля. Частые короткие поездки, холодные пуски и резкие ускорения на непрогретом моторе изнашивают узлы быстрее времени. Даже если машина используется редко, ей полезны регулярные поездки в нормальном режиме, чтобы двигатель, выхлоп и трансмиссия выходили на рабочие температуры. Для автоматических коробок и вариаторов особенно важно избегать буксировки и резких нагрузок в снегу. Возраст требует более внимательного отношения к диагностике. Электрика, подвеска, тормоза и система зарядки со временем теряют запас прочности. Окисленные контакты, уставшие датчики и изношенные уплотнители часто становятся источником нестабильной работы, но решаются профилактикой. Регулярный комплексный осмотр обходится значительно дешевле, чем внезапный ремонт. С точки зрения затрат для возрастной машины выгодна стратегия стабилизации состояния. Устранение течей, приведение в порядок системы охлаждения и тормозов, замена критически изношенных элементов подвески позволяют дальше эксплуатировать автомобиль спокойно и предсказуемо. Когда базовые системы исправны, машина становится более надежной и менее затратной", - отмечает специалист.