Автоэксперт снял вопрос, как продлить жизнь своей машине

Автопарк в России заметно постарел, и это уже не ощущение, а устойчивая тенденция. Средний возраст автомобилей на дорогах достиг рекордных значений, и для миллионов владельцев вопрос продления жизни машины становится практической задачей. Новые автомобили дороги, выбор ограничен, поэтому привычная модель быстрой замены все чаще уступает осознанному уходу и продлению ресурса. Автоэксперт Tamashi Константин Ожогин рассказал "Российской газете", как продлить жизнь своей машине.

