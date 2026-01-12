Какой зимний «лайфхак» убивает дворники

Поднятые поводки дворников растягивают пружины, портя систему очистки стекла

С приходом зимы многие автовладельцы, пытаясь уберечь дворники от обледенения и примерзания, оставляют их поднятыми во время стоянки.

Казалось бы, логично: нет контакта со стеклом – нет и ледяной корки. Однако эта «полезная» привычка является опасным мифом, который медленно выводит из строя систему очистки стекла, предупреждают специалисты издания Pravda.Ru.

В конструкции каждого поводка дворника есть пружина, обеспечивающая плотный прижим щетки к стеклу. Длительное нахождение в поднятом состоянии растягивает эту пружину, лишая необходимой упругости. В результате даже новая щетка перестает плотно прилегать к поверхности лобового стекла.

Проблема проявляется постепенно: на стекле остаются разводы и грязные пятна, ухудшается обзор в дождь и слякоть. Часто водители, списывая это на износ резинок, меняют щетки, но ситуация не улучшается, ведь причина не в них, а в ослабленном механизме.

Это приводит не только к лишним тратам, но и к реальному риску на дороге, ведь чистота стекла напрямую влияет на безопасность.