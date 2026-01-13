Почему владельцы Chery Tiggo попадают в «ледяной плен»

Определить причину самопроизвольной блокировки водительской двери Chery Tiggo может помочь сервисная кампания — владельцам предложат либо заменить дефектные элементы, либо перепрошить электронику. Об этом НСН заявил автоэксперт Андрей Ломанов.

Владельцы кроссоверов Chery Tiggo столкнулись с тем, что на морозе водительская дверь может самопроизвольно блокироваться, оставляя водителя запертым внутри или снаружи салона. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, проблема связана с электромотором замка: в него попадает конденсат, который в мороз превращается в лед. По словам Ломанова, Chery следует провести специальную сервисную кампанию.

«Погода действительно достаточно тяжелая для техники, причиной поломки может быть и конденсат, и что-то другое. Из-за попадания влаги на электронную плату бывают такие реакции. Нужно проводить сервисную кампанию, корпорация Chery должна пригласить всех автовладельцев, которые с этим столкнулись, к своим дилерам для замены дефектных элементов или перепрошивки электроники. Нужно провести экспертизу, а сделать это сможет либо сама Chery, либо та компания, которой Chery поручит такую экспертизу», — сказал Ломанов.

Собеседник НСН добавил, что слабое место многих китайских автомобилей — проблемы с управляемостью и электроникой зимой.

«Многие “китайцы” зимой очень плохо управляются на льду и снегу, чего нельзя сказать ни про японские, ни про немецкие автомобили. “Болячки” у всех разные, но большинство сводится к электронике. Как правило, они решаются достаточно просто: клиент едет к официальному дилеру, ему ставят новую прошивку, и проблема исчезает», — отметил он.

В свою очередь автоэксперт Игорь Моржаретто указал на то, что причиной неполадок может стать человеческий фактор, а при системных проблемах производитель тут же объявляет отзывную или сервисную кампанию.

«Я не слышал, чтобы это была массовая проблема. В каждом отдельном случае надо разбираться отдельно. Порой виной всему не электроника, а человеческий фактор. Если же какие-то системные проблемы действительно есть, то любой производитель тут же объявит отзывную или сервисную кампанию. Обычно все решается обращениями в сервис, где специалисты разберутся с проблемой. В современном автомобиле в среднем 20 тысяч деталей, это очень сложная конструкция, особенно это касается китайских автомобилей, где очень много электроники. Типовых “болячек” у китайских автомобилей нет — сегодня конкуренция очень серьезная. Например, все производители, которые раньше позволяли себе завозить автомобили без теплых пакетов, сейчас так не делают», — подытожил он.

