Сверхкомфортный тест: чем хорош VIP-шаттл Wey 80

Ещё несколько лет назад минивэны считались достаточно скучными семейными автомобилями, но сегодня всё изменилось благодаря приходу китайских марок. Оказалось, что в Поднебесной такие машины достаточно популярны, но не как семейные машины, а для бизнеса. Одним из ярких представителей класса в России стал гибридный Wey 80 от концерна Great Wall. На тест Quto.ru попала самая роскошная и крупная версия модели стоимостью 8,5 млн рублей. Что покупатель получает за эти деньги и стоит ли рассматривать машину для бизнеса или семьи, разбираемся в ходе поездки в естественной среде обитания вэна — на трассах и в городе.

© Quto.ru

Блестяшка

Первое, что бросается в глаза при взгляде на этот шаттл — обилие хрома. Он тут практически везде, им покрыты массивная решётка радиатора с вертикальными ламелями (ставшая визуальной визитной карточкой в классе), декор на бамперах и порогах, ручки дверей, окантовки окон и колёсные диски. Тут дело вкуса, но выглядит это перебором.

Когда немного отвлекаешься от хрома, становятся заметны его размеры. А они, к слову, достаточно внушительные: 5045 мм в базовой версии рассчитанной на 7 мест под названием Premium. На вершине линейки разместился колосс Business Lounge. Длина такой машины составляет 5405 мм, а в салоне шесть посадочных мест: именно такой вэн побывал на тесте Quto.ru. Впрочем, слишком грузным шаттл не выглядит.

На стиле

Оформление передней части салона достаточно сдержанное и можно было бы назвать даже немного скучноватым, если бы не одна «фишка», которая его оживляет — ярко-рыжий цвет отделки! Смотрится нарядно и дорого, а для любителей классических решений производитель предлагает чёрный и белый варианты отделки.

В остальном — тактильно приятные материалы, практичные и немаркие. Селектор трансмиссии по-модному перенесён на рулевую колонку, что позволило освободить дополнительное пространство на центральной консоли. В итоге там нашлось место для двух слотов под смартфоны (из них один с беспроводной зарядкой) и пары подстаканников. Кроме того, в подлокотнике установлен приличных размеров холодильник, в котором в жару вполне реально хранить несколько бутылок с водой, а водитель может хранить мелочи в небольшом отсеке под рулём с левой стороны.

© Медиацентр GWM

Здесь есть 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов, медиасистема с тачскрином диагональю 14,6 дюймов, через которую предложено управлять всеми функциями, проекция, климат-контроль с блоком механических регулировок.

Сиденья — удобные, с технологией Zero Gravity (то есть «нулевой гравитацией» — заметно снижают нагрузку на позвоночник), массажем и подушками нормальной длины. В таких можно проехать несколько сотен километров как за рулём, так и на месте пассажира и практически не устать — это проверено на личном опыте.

Зеркало здесь — полностью электронное, то есть вместо привычной «стекляшки» водитель видит происходящее через дисплей, на который транслируется видео с задней камеры. В большом автобусе это не роскошь, а необходимость, ведь при его габаритах обычное салонное зеркало было бы абсолютно неинформативным.

Роскошь

Настоящая роскошь в Wey 80 — разумеется, на втором ряду, где должен ездить босс. Здесь установлены раздельные кресла со всеми возможными «наворотами»: подогрев, вентиляция, массаж, выдвижная оттоманка и возможность разложить всё это хозяйство почти в полноценную раскладушку и отдохнуть в пути. Правда, в движении активация релакс-режима одной кнопкой недоступна ради безопасности, но ручное управление работает без ограничений. Все клавиши управления скрыты в широкий подлокотник.

А для создания атмосферы — потолок с эффектом звёздного неба, причём в настройкам можно включить разные режимы, в том числе с падающими метеоритами. Это одна из «фишек», которых нет в базовой версии — там на этом месте расположен дополнительный люк.

Над каждым пассажиром — лампы для чтения, причём можно регулировать температуру освещения, а книгу или важные документы можно хранить на небольшом откидном столике: покрытие цепкое, ничего не соскользнёт.

Сидящим на третьем ряду также будет вполне комфортно. Хотя массажа тут нет, но подогрев и вентиляция имеются, да и места достаточно для взрослого человека, особенно если багажа у пассажиров не очень много и можно сдвинуть отдельно стоящие кресла до упора назад.

© Медиацентр GWM

© Медиацентр GWM

© Медиацентр GWM

© Медиацентр GWM

© Медиацентр GWM

Не только плюсы

Здесь есть Apple CarPlay и Android Auto, причём беспроводные — удобно! Но во время поездки на любой рандомной кочке навигатор начинает «отваливаться» в чёрный экран. Музыка при этом работала без перебоев. Странный глюк (повторялся в каждой поездке, даже короткой) лечится просто: стоит подключить смартфон через провод.

Салонное зеркало-экран на деле оказалось не таким удобным, как подумалось на первый взгляд. Пока машина чистая, поездка протекает днём по городу — всё отлично, разве что сама камера стоит достаточно высоко и надо привыкать к тому, что это не «зачем ты прижимаешься к моему бамперу сзади», а угол обзора такой. Но на тёмной трассе, да ещё и зимой, очень хотелось вообще отключить этот «гаджет»: любой установленный на дороге фонарь выглядит как вспышка и отвлекает водителя, при этом информативность при езде по зимней трассе околонулевая. Омывателя на камере не нашлось, но неоднократно было замечено, что в какой-то момент она чудесным образом становится чистой.

Круиз-контроль вполне адекватный и предсказуемый, но дистанцию держит очень уж большую, на дорогах с двумя и более полосами хотелось бы поменьше. А вот если пришлось тормозить вручную, например, на светофоре, то вернуться к заданной скорости нажатием одной кнопки нельзя: приходится заново активировать систему и настраивать до нужных показателей.

Кстати, если на креслах второго ряда массаж действительно классный, то на передних он реализован по бюджетной схеме: валик поясничной поддержки вяло шевелится и пытается размять спину седоков. Надо сказать, не очень удачно, даже если снять тяжёлую верхнюю одежду.

© Медиацентр GWM

Спорткар

В движение автомобиль приводит гибридная силовая установка на базе 1,5-литровой «турбочетвёрки» и двух электромоторов. Суммарная отдача агрегатов составляет внушительные 487 сил и 762 Нм крутящего момента!

По паспорту с места до «сотни» машина разгоняется за 5,9 секунды (короткой и более лёгкой версии нужно 5,7 секунды), но по живым ощущениям автобус справляется с упражнением быстрее, а при нажатии на газ на любой скорости ускорение моментальное и весьма заметное. С такими провоцирующими динамическими показателями важно лишь помнить, что находишься за рулём крупного минивэна, а не спорткара, особенно в поворотах: управляемость на высоте, но крены очень сильные.

При этом подвеска настолько мягкая, что кажется, что ты плывёшь на лайнере: все дорожные дефекты и вибрации поглощаются почти без передачи в салон. Можно также отметить работу инженеров Great Wall над шумоизоляцией: в салоне можно разговаривать и не повышать голос на любой скорости, разве что до сидящих на третьем ряду докричаться может быть сложно с водительского места, но это уже издержки размера машины.

Производитель заявляет, что расход топлива составляет 6,7 литра бензина АИ-92 на 100 км пути в смешанном цикле, запас хода достигает 800 км, а на электротяге вэн может проехать до 183 км (163 км на короткобазном варианте). По трассе расход ещё ниже, особенно в неспешном темпе на круизе.

© Медиацентр GWM

Бизнес-вэн

На российском рынке Wey 80 стоит от 7 199 000 рублей за машину 2025 года в комплектации Premium, версия Business Edition оценивается в 8 499 000 рублей.

Сверхкомфортный вэн может стать отличным решением для богатых бизнесменов, и для поездок с друзьями он очень удобен. Но его преимущества в качестве семейного автомобиля сомнительны: все «навороты» на втором ряду разбиваются о российское законодательство, ведь подогрев и массаж бесполезны при наличии детского кресла.