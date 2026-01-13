Старая внешность, новые колеса и никакого дизеля: тест-драйв обновленного Tank 300

Китайский бренд Tank недавно отметил три года работы в России, и первенцем марки в своё время стал как раз внедорожник 300, для которого теперь пришло время немного обновиться. Причём апдейт действительно вышел скромным – на китайском рынке автомобиль изменился намного сильнее. А что у нас?

Робкие перемены

Обновлённый Tank 300 по-прежнему доступен в четырёх исполнениях: Adventure, Premium, City Adventure и City Premium. Напомним, у первых двух версий – жёстко подключаемый полный привод Part-Time, а у вторых – система Torque-on-Demand с муфтой подключения передних колёс по необходимости. Однако теперь тип трансмиссии влияет на… внешность. Редкий случай, когда техника внезапно диктует дресс-код. У автомобилей с Part-Time ничего не изменилось, но у машин с Torque-on-Demand появились новые 18-дюймовые колёса, а расширители арок, зеркала и дверные ручки теперь окрашены в цвет кузова. Можно сказать, Tank вышел в город – но в походных ботинках.

И это все обновки, если говорить об экстерьере. Всё остальное осталось прежним: круглые фары, перечёркнутые ходовыми огнями а-ля Ford Bronco, развитые колёсные арки, всё тот же угловатый силуэт, гармоничные пропорции. Кстати, во время теста я встретил на дороге 300-й с тюнинговой решёткой радиатора в виде гигантских букв TANK – как раз в стиле Форда. Смотрится это примерно так же, как прийти на праздник в футболке с собственным именем. Есть в палитре Танка и довольно-таки весёлые цвета кузова, например, «Чарский оранжевый» и «Красный эльтон», не считая «Белого ольхона», «Серого шантара» и «Чёрного богдо».

Приятные новинки

А вот внутри изменений гораздо больше. Например, 300-й получил новый цвет отделки интерьера – вишнёвый. Стойки крыши и потолок у комплектаций Premium и City Premium при этом будут антрацитового цвета. Но ещё больше радует глаз новый дизайн приборной панели с классическими круглыми шкалами и стрелками вместо цифровой мешанины. Ну красота же! Как хронограф среди фитнес-браслетов. Причём на домашнем рынке такой вариант был изначально. Но хорошо, что для России осталась нынешняя архитектура салона – в Китае модель получила большой тачскрин вместо кнопок, которых здесь ещё много.

Мультимедийная система теперь поддерживает беспроводное подключение смартфона по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, заряжать гаджеты без проводов отныне можно во всех комплектациях 300-го, а в салоне должно стать чуть тише благодаря двойным стёклам передних дверей. Ах, да – ещё появился новый руль, знакомый нам по модели 400. В целом же вполне можно сказать, что интерьер «трёхсотки» ещё не устарел – кластер из пары 12,3-дюймовых экранов удобен, а массовая сенсоризация всего и вся сюда пока не добралась. И это тот редкий случай, когда отсутствие прогресса – комплимент. Огорчает лишь нефиксируемый рычаг поворотников, но иных уже не будет.

Зато как хороши две увесистые шайбы по бокам от селектора коробки передач! Такие хочется покрутить даже без повода. Левая отвечает за переключение режимов движения, правая – за настройки трансмиссии. Рядом – массивные, хоть в рукавицах нажимай, кнопки управления блокировками межколёсных дифференциалов, внедорожным круиз-контролем и «танковым разворотом». Климат управляется аналоговыми кнопками, подогревы кресел – тоже. Дефлекторы в виде турбин а-ля Мерседес красивы и удобны, и только царапающийся серебристый пластик на тоннеле портит впечатление. С другой стороны, спасибо, что без «рояльного лака».

Хороши кресла – в меру мягкие и упругие, с удачным профилем. Даже подушка не коротенькая, в отличие от чуть менее чем всех «китайцев». Диапазоны регулировок сидений и руля тоже вполне достойные, так что подобрать желаемую конфигурацию для комфортной посадки труда не составит. Сзади относительно просторно, спинка регулируется по углу наклона, а над головой так и вовсе уйма места. Есть подогревы и пара разъёмов USB. Багажник невелик, зато спинки можно сложить вровень с полом, получив полтора с лишним кубометра пространства – 1635 литров.

Серьёзная техника

Tank 300 построен на стальной лестничной раме и для российского рынка оснащается лишь 2,0-литровым 220-сильным бензиновым турбомотором E20CB, который работает с гидромеханическим автоматом 8HP50 от ZF. А ведь на некоторых рынках «трёхсотый» доступен с дизелем в паре с 9-ступенчатой коробкой передач… Жаль, что эта конфигурация не для нас. Раздаточная коробка BorgWarner у версии с муфтой была доработана: раньше можно было выбрать либо автоматическое распределение тяги (AWD), либо понижающий ряд (4L). Теперь конфигураций стало вдвое больше – появился исключительно задний привод (2Н) и постоянный полный с замкнутой муфтой (4H), который работает на скорости до 80 км/ч. Вдобавок с 2,48 до 2,64 увеличено передаточное отношение демультипликатора и добавлен экспертный режим в настройках трансмиссии. Он предназначен тем, кто предпочитает не подсказки, а полный контроль. Спереди у 300-го – независимая подвеска на поперечных рычагах со стабилизатором, сзади – мост на продольных рычагах с тягой Панара и стабилизатором поперечной устойчивости.

В плане внедорожной геометрии Танк тоже очень даже хорош: у него почти одинаковые углы въезда и съезда – 33 и 34 градуса соответственно. Угол рампы – 23 градуса, максимальная глубина брода – 70 сантиметров. Здесь, собственно, ничего не изменилось, поэтому за пределами асфальта автомобиль ощущается точно таким же, как раньше. То есть уверенным, спокойным и равнодушным к ландшафту. Скажем так, он способен проехать явно дальше, чем отважится его владелец. Особенно учитывая нынешнюю стоимость машины, но об этом позже.

Режимы движения нам хорошо знакомы: «Стандарт», «Грязь/песок», «Камень», «Гора» и «Ухабы». Вкупе с понижающей передачей и обеими межколёсными блокировками потенциал получился выдающимся – здесь Танк оправдывает название бренда и охотно штурмует любые препятствия на пересечённой местности. Естественным ограничителем выступают шины, которые сдадутся намного раньше, чем машине перестанет хватать геометрии или тяги на бездорожье. А вот на твёрдом покрытии небольшая разница всё-таки есть.

Дело как раз в новых штатных шинах немного более низкого профиля – 60 против 65. С новой обувью Tank показался чуть более отзывчивым на повороты руля, внедорожник точнее и быстрее выполняет манёвры, но разницу, пожалуй, заметит только тот, кто ездил на прежних версиях 300-го. Равно как и плавность хода, которая стала, пожалуй, едва заметно хуже из-за менее высоких боковин шин. Но это всё на уровне нюансов. Из разряда тех, о которых спорят за чашкой кофе или стаканом чего-то покрепче. По большому счёту этот вездеход – типичный «рамник» с неразрезным задним мостом и соответствующими этой конструкции ездовыми повадками.

Динамика «трёхсотки» не заставит водителя чувствовать себя хоть в чём-то ущемлённым: хотя Танк по паспортному разгону до 100 км/ч не выезжает даже из 10 секунд, удачные настройки педали газа и бодрый турбомотор создают приятное ощущение лёгкости и отзывчивости автомобиля. Кстати, за это явно стоит поблагодарить и автоматическую коробку передач – ступени она щёлкает быстро и безошибочно, как отличный напарник. Расплата ожидаема: расход бензина далёк от заявленного. Даже в смешанном цикле 300 легко выпивает 16-17 литров, а в городских пробках аппетит порой доходил до 19 литров на сотню.

Неприятные цены

Ну и, понятное дело, за обновление нужно платить. Версия Adventure с жёстко подключаемой передней осью, блокировкой заднего дифференциала и 17-дюймовыми колёсами обойдётся в 4 299 000 рублей, City Adventure с муфтой и 18-дюймовыми колёсами стоит 4 599 000 рублей, а за Premium с блокировкой переднего дифференциала просят 4 699 000 рублей. Наконец, топовая модификация City Premium с автоматически подключаемым полным приводом и полным набором опций обойдётся в 5 049 000 рублей.

Цены, от которых вылазки на бездорожье сразу становятся лишь теоретическими. Но Tank 300 не стал другим, и в этом, пожалуй, его главный плюс. Он не переобулся в кеды и не начал заигрывать с асфальтом. Это всё тот же тяжёлый рамный автомобиль с характером и принципами, но без комплексов и извинений. Зато он не спрашивает, куда и зачем ты направляешься – он просто едет. Да, «трёхсотка» прожорливая и дорогая, но за пределами асфальта она готова отработать каждый вложенный рубль. В мире, где все пытаются стать как можно более универсальными, Tank упрямо остаётся собой.