Названы семь самых доступных китайских автомобилей в России

В новогодний обзор "Российской газеты" попали семь наиболее доступных седанов и кроссоверов из Поднебесной. Некоторые из них выпускаются в России, остальные ввозятся по официальным каналам, и всю семерку роднит цена, приближенная к 2 млн рублей.

© Российская Газета

JAC JS3

Компактный кроссовер JAC JS3 является одной из самых доступных моделей российского рынка, и несмотря на некоторые бюджетные решения, обладает ярким дизайном и хорошим набором утилитарных решений. При габаритах 4345х1765х1640 мм и колесной базе 2560 мм модель имеет просторный салон с достаточно презентабельной отделкой. 1,6-литровый атмосферный мотор развивает 109 л.с. Трансмиссия - 6-ступенчатая "механика" или вариатор Punch. Привод только передний, задняя подвеска полузависимая, дорожный просвет - 155 мм.

Ускорение, правда, не самое внушительное (до 100 км/ч - за 15 с) но все же достаточное для комфортного перемещения. Максимальная скорость достигает 180 км/ч. Расход топлива - скромный, 7,5 л/100 км, причем топливо АИ92 санкционировано. Объем багажного отсека заявлен на уровне 600 л, но это если мерить от фальшпола до потолка. 10,25-дюймовый тачскрин медиацентра поддерживает подключение гаджетов через Apple CarPlay и Android Auto.

Автомобиль с 6-ступенчатой "механикой" можно взять сегодня за 1 889 000 рублей без учета специальных предложений. Машина же с вариатором всего на 100 000 рублей дороже, и уже потому рекомендована. Уже в базе предлагаются две подушки безопасности, ESP, кондиционер, круиз-контроль, система мониторинга давления в шинах и также обогрев зеркал. В старшей комплектации добавляется медиацентр с тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, пара дополнительных динамиков, экокожи на сиденьях, климат-контроль и подлокотник на втором ряду.

Kaiyi E5

Седан компактного сегмента Kaiyi E5 калининградской сборки имеет габариты 4666х1825х1483 мм и колесную базу 2700 мм. К преимуществам модели можно отнести яркую внешность, современный и вместительный салон, а также приличное оснащение. Багажник на 450 литров имеет, к сожалению, не самую удачную конфигурацию с внушительными выступами арок. За ускорение отвечает 1,5-литровый турбоагрегат на 147 л.с. Трансмиссия - 6-ступенчатая "механика" (редкость в сочетании с турбомотором в этом сегменте) или бесступенчатый вариатор с имитацией девяти передач. Для заправки допускается бензин АИ92.

Кузов Kaiyi E5 выполнен из высокопрочной стали и композитных материалов. В числе важных преимуществ числятся хорошая динамика ускорения до 100 км/ч (9 с) и "максималка" 210 км/ч. Расход в смешанном цикле за счет экономичного турбомотора не превышает 7 л/100 км.

В списке стандартного оснащения - передние подушки безопасности, ABS, ESP, система бесключевого доступа, кондиционер, электростеклоподъемники, медиацентр с 10.25-дюймовым экраном, магнитола с четырьмя динамиками, колеса на 16-дюймовых литых дисках и некоторое другое оборудование. В топе добавляются боковые подушки безопасности, 17-дюймовыми колесные диски, светодиодная оптика, камеры кругового обзора, подогрев и электропривод передних кресел, люк с электроприводом и прочие позиции. Цены на Kaiyi E5 стартуют от 1 850 000 рублей.

BAIC U5 Plus

Линейку автомобилей BAIC с 2023 года производят на заводе "Автотор". В том числе поэтому компания предлагает ряд моделей по конкурентоспособным ценам. Самый доступный компактный седан BAIC U5 Plus - это машина с габаритами 4660х1820х 1480 мм, колесной базой 2670 мм и багажником на 430 л. Задняя подвеска - полузависимая, дорожный просвет составляет 155 мм. В базе 1,5-литровый бензиновый мотор (105 л.с.) агрегатирован с 5-ступенчатой "механикой". Цены без учета скидок начинаются с 1 890 000 рублей. Правда, такие машины сегодня по ряду причин в дефиците.

Отчасти это связано с тем, что компания пересматривает модельную гамму, отчасти - с тем, что самые дешевые машины выкупают таксопарки. Альтернатива версии с "механикой" - седаны, где тот же 1,5-литровый мотор сочетается с вариаторной трансмиссией. Цены на такую версию начинаются с 2 450 000 рублей. В качестве преимуществ модели эксперты называют современный дизайн и богатое оснащение для своего сегмента. В базе предлагается две подушки безопасности, системы ABS и ESP, камера заднего вида, аудиосистема с двумя динамиками и кондиционер. В более дорогой комплектации предусмотрены также боковые подушки безопасности, люк с электрическим приводом, круиз-контроль, система кругового обзора с камерами, мониторинг слепых зон, климат-контроль, светодиодные фары и фонари, датчики света, система бесключевого доступа и другие блага.

Changan Alsvin

Компактный седан Changan Alsvin создавался с прицелом на рынки развивающихся стран и, соответственно, отличается простым, но функциональным оснащением и доступной ценой. В России автомобиль продается с весны 2023 года. При габаритах 4390х1725х1490 мм и колесной базе 2535 мм эта модель занимает промежуточное положение между Lada Granta и Vesta. Дорожный просвет составляет 150 мм. Багажный отсек вмещает всего лишь 380 л. Агрегатная связка - это безальтернативное сочетание 1,5-литрового "атмосферника" на 98 л.с. (выгоден в плане налогообложения и имеет надежный цепной привод ГРМ) и 5-ступенчатого преселективного "робота".

В пользу модели говорят также современный дизайн, светодиодная оптика, эргономичные сиденья с комбинированной отделкой экокожей, адаптивный электроусилитель руля и мультимедийный развлекательный центр с 7-дюймовым сенсорным экраном в салоне. Камера заднего вида с динамической разметкой дополнена камерой бокового обзора для удобства параллельной парковки. Цены начинаются с 2 020 000 рублей, при этом в базе предлагаются две подушки безопасности, ABS, ESP, медиацентр с 7-дюймовым экраном, четыре электростеклоподъемника, аудиосистема с четырьмя колонками, кондиционер, круиз-контроль, камера заднего вида, задний парктроник. В топовую комплектацию входят люк в крыше, система контроля давления в шинах, камера бокового обзора и другие позиции.

Livan X3 Pro

При длине 4005 мм и ширине 1760 мм хэтчбек повышенной проходимости Livan X3 Pro имеет колесную базу 2480 мм и дорожный просвет 185 мм, все тормоза дисковые. Дорожный просвет составляет 185 мм. Углы въезда и съезда - 22° и 37°. Livan X3 Pro может похвастаться также полноценным пятиместным салоном и багажником на 400 л. В Россию машины поставляется из КНР только с четырехцилиндровым 1,5-литровым "атмосферником" мощностью 103 л.с. и вариатором. Предусмотрен исключительно передний привод.

В салоне используется преимущественно грубый пластик, меню медиасистемы русифицировано. Заявленный объем багажника - 400 литров под жесткой полкой. Атмосферный двигатель может работать на бензине АИ-92. Комплектация - единственная, включающая две подушки безопасности, ABS, систему стабилизации, кондиционер, "кожаный" салон, медиасистему с тачскрином на 8 дюймов, камеру заднего вида, задний парктроник, встроенный видеорегистратор, кнопку запуска двигателя, систему бесключевого доступа, люк, круиз-контроль и 16-дюймовые легкосплавные колеса. Рекомендованная цена - 2 099 000 рублей.

Livan S6 Pro

Седан Livan S6 Pro ценят, прежде всего, за отличную динамику, которую обещает 1,5-литровый турбомотор в связке с 7-ступенчатым преселективным "роботом". На ускорение до 100 км/ч уходит всего 8.8 с. Максимальная скорость достигает 190 км/ч, средний расход топлива - 6,3 л/100 км. Объем топливного бака при этом достаточно большой - 55 литров.

Автомобиль делит платформу с Geely Emgrand GL. Оснащение салона для бюджетного автомобиля тоже заманчивое - передняя панель с двумя 12.3-дюймовыми экранами, ковшеобразные передние кресла с интегрированными подголовниками, сзади - эргономичный диван с откидным подлокотником, практически ровный пол и приличный запас свободного пространства.

Габариты "четырехдверки" составляют 4730х1818х1480 мм, колесная база - внушительная, 2702 мм, радиус разворота при этом не превышает 5,5 метров, дорожный просвет составляет 150 мм, багажник вмещает 418 литров.

В базе предлагаются четыре "айрбега", 17-дюймовые колеса, виртуальная комбинация приборов, подогрев передних кресел, люк с электроприводом, медиацентр с 12.3-дюймовым экраном, полностью светодиодная оптика, ABS, ESP, мониторинг слепых зон, кондиционер, аудиосистема с четырьмя динамиками, камера заднего вида и некоторые другие опции. В топе предусмотрено уже шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, климат-контроль, электропривод крышки багажника и акустика с шестью колонками. Цены стартуют с отметки 1 820 000 рублей.

SWM G01

Продажи кроссовера SWM G01 калининградской сборки начались в России в марте 2024 года. При внешних габаритах 4610х1855х1725 мм и колесной базе 2750 мм начальная модель обладает дорожным просветом 170 мм и багажником на 440 л. За ускорение отвечает 1,5-литровый турбомотор 1.5 л (139 л.с.), работающий в связке с 7-ступенчатым преселективным "роботом" и передним приводом.

Модель хвалят за достаточно комфортную подвеску и ругают за дефицит динамики (на разгон до 100 км/ч уходит 13,1 с по паспорту). Уже в базовой комплектации предусмотрены цифровая "приборка" с диагональю 7 дюймов, светодиодная оптика, мультимедиа на базе Android, слот для СИМ-карты для выхода в интернет, панорамная крыша с люком, климат-контроль, подогрев передних сидений, мультимедийная система на базе Android с 10-дюймовым дисплеем, камера заднего вида и светодиодные фары.

В более дорогих исполнениях предусмотрены также подогрев задних сидений и рулевого колеса, электрорегулировка водительского сиденья, система кругового обзора, электропривод багажника, ионизатор воздуха и многое другое. Самый доступный SWM G01 - это машина за 2 018 000 рублей.