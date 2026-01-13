Депутат Даванков предложил упростить регистрацию автотюнинга

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») выступил с предложением упростить регистрацию автомобилей с тюнингом, если он не влияет на безопасность дорожного движения, сообщает ТАСС.

«Если это не влияет на безопасность на дороге, то я считаю, что нужно упрощать все возможности регистрации для таких автомобилей», - сказал парламентарий. По его словам, бывает тюнинг, превращающий автомобиль во «что-то инопланетное», но в остальных случаях это просто улучшение деталей и заводских характеристик, тем более что «не всегда они самые хорошие у нас в стране».

До этого автоюрист Дмитрий Славнов сообщил, что в России тюнинг автомобиля можно проводить только в случае, если владелец машины заблаговременно подтвердит, что это не угрожает безопасности движения и не повышает риски ДТП. Получив соответствующий сертификат одобрения, можно проводить работы, в противном случае – машину заберут на штрафстоянку, а затем потребуют вернуть ее в исходный.

«Под запретом — изменения в конструкции машины. То есть сотни инженеров на заводе просчитывали, как машина будет ездить именно в такой сборке, а здесь какой-то Кулибин, дядя Вася из гаража, говорит: «А внесу-ка я изменения, нафиг мне эти крылья?» Или ставит спойлер, или трубу-прямоток. И чем это грозит? Тем, что этот спойлер может оторваться», — привел пример специалист.

За незаконный тюнинг авто грозит штраф от 500 рублей, отправка машины на штрафстоянку, а также устранение изменений за десятидневный период. Если владелец не успеет все исправить, то машину лишат регистрации.

Ранее были названы три серьезных минуса чип-тюнинга двигателя автомобиля.