Как избежать трудностей при запуске двигателя зимой

Нормальный заряд аккумулятора и его исправность позволят избежать трудностей при запуске двигателя в зимний период. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

© Газета.Ru

«Если аккумулятор нормально заряжен, никаких особых действий не требуется. Большинство современных машин спокойно выдерживают даже несколько недель без движения, и запуск после простоя не вызывает проблем. А вот при севшей батарее стартер может крутить, но двигатель так и не заведется», — пояснил Ладушкин.

По его словам, в этом случае важно проверить заряд аккумулятора и при необходимости восполнить его. Автоэксперт добавил, что заносить его домой в тепло стоит только тогда, когда машина стояла на холоде месяц и более. При хранении в тепле аккумулятор будет дольше сохранять заряд, заключил специалист.

Автоэксперт Дмитрий Попов до этого говорил, что каждый автолюбитель должен иметь несколько приспособлений для вытаскивания автомобиля из сугроба. По его словам, атрибутами русского зимнего автомобилизма являются хороший трос и маленькая лопатка для того, чтобы локально расчищать снег.

Ранее водителям объяснили, что поможет выехать из снежного заноса.