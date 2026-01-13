Юрист предупредил о возможных штрафах за уборку снега

Юрист Михаил Салкин рассказал, что при уборке снега на даче или возле частного дома его не следует бросать на дорогу или на участки общего пользования. За такие действия предусмотрены штрафы, пишет NEWS.ru.

© Вести Подмосковья

Эксперт отметил, что если неубранный снег лежит сугробами на частной территории и никому не мешает, то хозяин участка ничего не нарушает. Но если сбрасывать снег при расчистке участка, например, на дорогу, то это уже повод для штрафных санкций.

Размер штрафа зависит от характера нарушения и от показателей, установленных непосредственно в регионах. Так, сброс снега на тротуары и внутридворовые проходы в Московской области может привести к предупреждению или штрафу до 3 тысяч рублей. Если же снег складируется на дорогу или на проезжую часть, то размер штрафа может быть гораздо выше. По статье 12.33 КоАП РФ он составит до 10 тысяч рублей.