Почему опасно оставлять машину под снегом надолго

Зимой многие автовладельцы сталкиваются с проблемой простоя машины под снегом, особенно в российских городах. Однако длительное нахождение под снегом может нанести серьёзный вред автомобилю. Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в интервью «Российской газете» объяснил, почему не стоит оставлять машину под снегом надолго.

Уплотнённый снег оказывает давление на ЛКП, вызывая микротрещины. Если автомобиль припаркован не во дворе, а на оживлённой улице, то к проблемам со снегом добавляются реагенты, которыми посыпают дороги: они создают условия для коррозии кузова, особенно в местах с повреждённым лакокрасочным покрытием.

Снег, забившийся подкрылками и вентиляционными отверстиями, удерживает влагу, что приводит к коррозии лонжеронов, тормозных дисков и других деталей. Локеры дверей, багажника и лючка могут заблокироваться льдом, а резиновые элементы теряют эластичность и трескаются. Антенны, дворники и фары покрываются налётом, ухудшая видимость и аэродинамику.

Если автомобиль долго не используется, конденсат в двигателе может образовывать эмульсию с маслом, а вода в топливном баке кристаллизуется, забивая форсунки. Масло в коробке передач теряет свои свойства, а аккумулятор саморазряжается. Резиновые патрубки, радиатор и термостат могут трескаться от мороза. В салоне влага способствует появлению плесени и коррозии.

Плотный слой снега на капоте и решётке радиатора может привести к перегреву при автозапуске. Забитый снегом воздухозаборник печки вызывает намокание салонного фильтра и выход из строя электронных компонентов.

Таким образом, оставляя автомобиль под снегом на длительное время, вы рискуете не только его внешним видом, но и техническим состоянием. Регулярный уход и правильная подготовка машины к зиме помогут избежать многих проблем и продлить срок ее службы.