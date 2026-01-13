96% водителей хотя бы раз в год ведут себя агрессивно за рулем

Эксперт: люди в стрессе ведут себя так, будто вышли на ринг, а не сели в машину

© За рулем

Эксперты издания Pravda.Ru объясняют, как обуздать гнев и обезопасить себя.

Получение водительских прав – лишь первый шаг, а настоящее испытание начинается на реальной дороге, к которой автошколы готовят лишь отчасти. Как показывают данные Американской автомобильной ассоциации, подавляющее большинство водителей (96%) хотя бы раз в год поддаются агрессии за рулем, создавая прямую угрозу безопасности.

«Люди в стрессе ведут себя так, будто вышли на ринг, а не сели в машину», – отмечает автомобильный инструктор с 20-летним стажем.

Ключ к контролю – вовремя сделать паузу, глубоко вдохнуть, переключить внимание на музыку и обязательно держать дистанцию. Способность управлять своими эмоциями так же важна, как и знание правил. Именно хладнокровие позволяет быстрее реагировать в критический момент.

В то время как подготовленный водитель уверенно действует в нештатной ситуации, неподготовленный теряется, чаще ошибается при поломках или после ДТП, ведет себя агрессивно, неосознанно увеличивая риски для всех участников движения.

Поэтому эксперты призывают не только следить за техникой, но и постоянно работать над своим психологическим состоянием перед и во время поездки, а также иметь в машине все необходимое для непредвиденных обстоятельств – от аптечки до знака аварийной остановки.