Эксперты сообщили, что ждет рынок новых авто в 2026 году

Продажи новых автомобилей в России в 2025 году упали на 15,6%. В наступившем году эксперты не ждут ни роста, ни сильного падения - рынок, скорее всего, останется на прежнем уровне.

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 году сократились на 15,6%, до 1,326 млн штук. Абсолютным лидером четвертый год подряд стала LADA, занявшая почти четверть рынка (24,88%). Однако и ее показатели снизились - она потеряла четверть продаж (-24,4% к 2024 году).

Также просели и другие популярные марки, представленные на российском рынке. Продажи Geely и Chery сократились на 36 - 37%. Немного лучше ситуация у Haval, который находится на втором месте, но также показал снижение (-9,1%). Контрастом на этом фоне выглядит белорусский Belgee, который, напротив, показал рост 96,5% и вошел в пятерку лидеров.

Главными причинами спада эксперты называют дорогие кредиты и выросшую налоговую нагрузку. "Падение продаж новых автомобилей в 2025 году связано прежде всего с высокой ключевой ставкой, существенно снизившей доступность финансовых продуктов для населения, и неоднократным повышением утильсбора, повлекшим за собой рост цен на автомобили", - отмечает генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.

Дилеры полагают, что высокая ключевая ставка сыграла двойную роль: она не только сделала кредиты менее доступными, но и предложила альтернативу - выгодные условия по депозитам. В результате многие потенциальные покупатели предпочли отложить крупные расходы.

"В 2025 году ключевыми факторами, сдерживавшими рынок, стали высокие ставки по автокредитам и лизингу. Покупатели предпочитали размещать средства на депозитах в банках под выгодный процент, нежели тратить", - говорит директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов также называет несколько причин, повлиявших на рынок. Среди них - укрепление рубля, из-за чего дилерам пришлось продавать машины дешевле закупочной цены. Кроме того, на покупательскую активность, по его словам, повлияли слухи о возможном возвращении ушедших брендов, а также проблема затоваривания складов дилеров и импортеров. "Острее всего эта проблема была в первом полугодии. К осени ситуация стабилизировалась окончательно. Стоит отметить, что IV квартал прошлого года характеризовался настоящим бумом спроса, что и "вытянуло" год на тот уровень, который получился", - уточняет Иванов.

Автодилеры отмечают, что смягчить спад рынка удалось во многом благодаря собственным программам поддержки покупателей. "Мне кажется, такие результаты 2025 года надо расценивать как большую победу. Если бы дистрибьюторы не пошли по пути дополнительных скидок и преференций, то результаты продаж были бы намного ниже. Это было сделано за счет собственных бюджетов, чтобы клиенты получили поддержку в части субсидирования ставки по кредитам, которые были очень дорогими из-за высокой ключевой ставки, и охлаждение рынка сократило бы ряды автодилеров", - говорит генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

Для выхода из кризиса, по мнению Петра Щербаченко, доцента Финансового университета при Правительстве РФ, нужны комплексные меры. Со стороны государства, по его мнению, необходимо не только сохранить льготные программы автокредитования и лизинга, но и расширить перечень моделей, а также повысить предельную стоимость автомобиля в рамках этих программ. Щербаченко также считает важным создать новые схемы поддержки для различных профессиональных групп. "Например, для преподавателей и сотрудников государственных вузов необходимо сделать возможность приобретать автомобиль с помощью льготного кредита, как для учителей и врачей", - отмечает он.

Со стороны производителей и дилеров эксперт видит потенциал в развитии собственных льготных программ, цифровых платформ для онлайн-продаж и предоставлении скидок для покупки автомобилей в trade-in, для желающих обновить свой автомобиль той же марки.

Прогноз на 2026 год

По оценкам экспертов, рост рынка в этом году маловероятен. В компании "Рольф" считают, что объем рынка в 2026 году будет практически идентичен показателям прошлого года.

В ГК "АвтоСпецЦентр" полагают, что продажи будут на уровне или на 5-7% ниже результатов 2025 года.

Андрей Ольховский также отмечает, что "оптимизм заметно снизился", но надеется на рост "из-за снижения ключевой ставки банка РФ".

Оценки бизнеса соответствуют официальному прогнозу агентства "Автостат". Его исполнительный директор Сергей Удалов подтверждает, что базовый сценарий на 2026 год - продажи на уровне, близком к 2025 году. Оптимистичный вариант допускает рост на 10%, а пессимистичный - падение на те же 10%.