Число случаев мошенничества с европротоколом растет

РСА: в Самарской области больше всего случаев мошенничества с европротоколом

© За рулем

В 2025 году наметилась тенденция использования мошеннических схем при оформлении европротокола в случае ДТП, которые позволяют злоумышленникам зарабатывать на страховых компаниях. Об этом рассказал директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Суть схемы в том, что извещение о ДТП оформляется вручную, что затрудняет проверку участников инцидента. Позже документ фотографируется и через мобильное приложение отправляется в страховую компанию. Фото повреждений автомобилей также делаются в приложении.

Мошенники часто используют мультидрайв – когда по полису ОСАГО разрешено неограниченное количество водителей, вбивается несуществующий водитель. Такие схемы наиболее распространены в Новосибирской и Самарской областях, а также в Приморском крае.

Методы борьбы разрабатывает РСА совместно со страховыми компаниями. Одно из предложений – изменить закон об ОСАГО.

Это позволит создать барьер для мошенников и сделать так, чтобы извещения и фото можно было оформлять и отправлять только через мобильное приложение и в электронном виде.

