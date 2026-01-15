При каких условиях автолюбители вновь начнут тратить деньги на покупку машин

Эксперт Ильин: Снижение ключевой ставки до 13% подтолкнет россиян к покупке авто

© За рулем

В 2026 году ключевая ставка Центробанка будет снижаться, что повысит интерес россиян к покупке новых автомобилей. Такой прогноз содержится в обзоре банка ПСБ, ассоциации «АвтоГрузЭкс» и логистического оператора ПЭК.

Согласно мнению Ильи Ильина, начальника отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ, ключевая ставка к середине 2026 года опустится до 13-14%, а к концу года – до 12%. В результате кредиты станут доступнее, что стимулирует спрос на новые автомобили и положительно скажется на росте ВВП.

Эксперт отметил, что снижение ставки будет происходить на фоне снижения инфляции: с 8,9% в январе 2026 года до 6,8%, к июлю планируется падение до 5,1%, а к концу года инфляция достигнет примерно 4,6%. Такая динамика связана с замедлением экономики после периода стабильного роста, что отражается и на снижении темпов прироста ВВП – до 1,5% год к году в 2025 году.

Снижение ключевой ставки до 12% также даст толчок развитию сектора транспорта и логистики, уверен заместитель гендиректора ПЭК Андрей Мякин. Он считает, что это усилит деловую активность, увеличит объемы потребления и поднимет спрос до 6%.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.