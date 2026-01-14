Когда и как чистить дроссельную заслонку: практическое руководство

Чистка дроссельной заслонки нужна, чтобы поддерживать стабильную работу двигателя, особенно холостой ход. Многие «знатоки» советуют лишний раз не трогать узел, и это справедливо для новых машин в идеальных условиях. Но обычные автомобили в российских городах эксплуатируются в сложных условиях: пробки, загазованный воздух и качество топлива влияют на состояние заслонки, как утверждает автор канала «Автовод со стажем».

В регламенте обслуживания конкретного километража для чистки нет — есть лишь общая рекомендация: если заслонка загрязнена, ее нужно отмыть специальным средством без абразивов. На практике большинство мастеров советует осматривать узел примерно после 30 000 км пробега. При этом срок может сокращаться, если автомобиль часто ездит по загазованным улицам или топливо некачественное. Чистота заслонки напрямую зависит от состояния воздушного фильтра и уровня копоти под капотом: чем меньше загрязнений, тем дольше заслонка остается чистой.

Правильная чистка остается почти такой же, как 30 лет назад. Оптимальный способ — снять дроссельный узел, смочить его ацетоном, положить в пакет на несколько часов, а лучше на сутки. Затем мягкой тряпкой или кисточкой удалить всю грязь, избегая твердых предметов, ножей или наждачки. После промывки полезно продуть узел сжатым воздухом, чтобы убрать остатки.

Если нет времени или желания снимать заслонку, ее можно почистить прямо на автомобиле: залить чистящее средство из спрея на час–полтора, затем кисточкой и воздухом удалить налет. Для лучшей защиты советуют использовать специальные спреи для карбюраторов с антикоррозийными добавками: они уменьшают налипание пыли и помогают заслонке оставаться чистой дольше.

