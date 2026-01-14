Эксперт оценил изменения в процедуре сдачи экзамена на права

В ГИБДД подготовили проект изменений в правила сдачи экзаменов на водительские права, сообщили СМИ. В чем заключаются основные нововведения и как они повлияют на будущих автомобилистов – в материале Москвы 24.

© m24.ru

"Грамотное решение"

В ГИБДД подготовили ряд изменений для россиян, сдающих экзамены для получения водительского удостоверения. Нововведения предлагается включить в постановление правительства № 1097 "О допуске к управлению транспортного средства". Общественные слушания на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов по этому поводу завершились 10 января.

Согласно проекту поправок, предельный срок назначения практического экзамена после успешной сдачи теории сокращается с 6 месяцев до 60 дней. В МВД пояснили, что это необходимо для исключения фактов затягивания сроков.

Эксперт рабочей группы при Правительстве по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов в беседе с "Парламентской газетой" назвал нововведение "грамотным и хорошим". Он отметил, что чаще всего проблема касается сдающих экзамены самостоятельно, а не через автошколу. По его словам, кандидаты приходят в ГИБДД, а им назначают практическую часть только через шесть месяцев.

Через полгода он прийти не может, а там уже истекает срок действия теоретической части. И, таким образом, человека можно практически бесконечно гонять сдавать одну только теорию.

Еще одно изменение связано со справками. С 1 марта 2027 года водительские медкомиссии будут передавать данные напрямую в реестр Минздрава, с которым интегрируется ГИБДД. Бумажные справки отменят, а заключения будут оформляться в электронном виде. Водителям, у которых обнаружат медицинские противопоказания, нужно будет пройти внеочередную комиссию в течение трех месяцев, иначе действие прав приостановят.

Также в правилах собираются прописать санкции за использование гаджетов и средств связи на теоретическом экзамене. Согласно поправкам, в случае выявления таких нарушений результаты аннулируют, а пересдача будет возможна не ранее чем через год.

"Жесткий лимит"

Сокращение предельного срока назначения практического экзамена удобно, поскольку 60 дней вполне достаточно для подготовки. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился автоэксперт Константин Лигачев.

"По сравнению с 6 месяцами это очень удобно, потому что с психологической точки зрения будущий водитель будет понимать, что времени для подготовки достаточно, но немного. При этом сокращать его еще сильнее, например до месяца, бессмысленно, так как за это время можно не успеть подготовиться", – сказал специалист.

Он поприветствовал и нововведение, связанное с использованием техники для получения подсказок.

Кто-то идет на такой шаг от незнания, кто-то – от неуверенности. Если уменьшить срок пересдачи, будущие водители отнесутся к этому не так серьезно. Пересдача через пару месяцев – это не страшно, а вот экзамен через год заставит задуматься о поступке.

Прямая передача электронных медсправок в реестр Минздрава станет преимуществом, так как такой документ невозможно подделать, подчеркнул Лигачев.

"Можно провести аналогию с получением справки для приобретения оружия: если она настоящая и человек прошел комиссию, в том числе психолога, значит, это безопасно", – добавил он.

В свою очередь, автоэксперт Владимир Бахарев предположил, что сокращение срока действия успешно сданного теоретического экзамена направлено на снижение случаев "карусельной" сдачи в ГИБДД и нагрузки на инспекцию.

"С точки зрения обывателя, это понятная мера: тем, кто допустил случайную ошибку, двух месяцев хватит на пересдачу, а тем, кто действительно не умеет водить, больше времени вряд ли поможет. Однако это создает организационные сложности. Новый жесткий лимит в 60 дней может привести к тому, что кандидаты, которые не сдали практический экзамен с первого раза, не успеют пересдать его в установленный период", – пояснил он в разговоре с Москвой 24.

Кроме того, по мнению Бахарева, это может подтолкнуть некоторых к поиску нелегальных "преференций" на экзамене, поэтому инициатива "не решает системных проблем организации экзаменационного процесса".

Что касается санкций за использование гаджетов на теоретическом экзамене, то это ужесточение формально закрепляет давно существующие запреты. Подобные меры направлены на формирование культуры, но их долгосрочный эффект зависит от устойчивости контроля и способности людей находить новые способы обхода правил. "Переход с 1 марта 2027 года на электронные медицинские справки, передаваемые напрямую в реестр Минздрава, с одной стороны, упростит процедуру для кандидатов и сократит бюрократию. С другой, у этой меры может быть более глубокая перспектива. Сейчас существует перечень заболеваний, ограничивающих право управления транспортным средством", – добавил он.

Однако создание централизованного электронного реестра в будущем может упростить контроль за состоянием здоровья не только новичков, но и водителей со стажем, позволяя оперативно ограничивать доступ к вождению при выявлении соответствующих медицинских противопоказаний. Таким образом, реформа носит не только технический, но и потенциально профилактический характер, заключил Бахарев.